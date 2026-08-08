कोब्राने फणा काढला, मुंगूस भिडला; कुणीही माघार घेईना, थरारक लढतीचा VIDEO व्हायरल

सोशल मीडियावर दररोज कोणता ना कोणता व्हिडीओ व्हायरल होत असतो. काही व्हिडीओ आपल्याला हसवतात, तर काही व्हिडीओ अतिशय रंजक असतात. असाच एक साप आणि मुंगूस यांच्यातील रंजक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोघांमधील जोरदार झटापट पाहायला मिळते. त्यामुळे या व्हिडीओने अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे..व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये कोब्रा आणि मुंगूस एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. दोघांमध्ये सुरू झालेली झटापट काही क्षणांतच चांगलीच रंगते. कधी मुंगूस सापाच्या दिशेने झेप घेतो, तर कधी कोब्रा फणा काढत त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो. दोघेही एकमेकांवर वार करण्याची संधी सोडताना दिसत नाहीत..Viral Video : "बहिणींची काळजी घे, आईला दुखवू नकोस..." मृत्यूच्या दारात असलेल्या वडिलांचा चिमुकल्याला शेवटचा संदेश, व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील.कोब्राचा हल्ला अत्यंत आक्रमक असला, तरी मुंगूसही काही कमी नाही. तो क्षणार्धात बाजूला होत सापाचा वार चुकवतो आणि पुन्हा त्याच्यावर झडप घालण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे व्हिडीओ पाहणाऱ्यांची उत्सुकता शेवटपर्यंत कायम राहते. या दोघांपैकी नेमकं कोण बाजी मारणार, याचीच उत्सुकता लोकांना लागून राहते..कोब्रा वारंवार मुंगूसला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, मुंगूस आपल्या चपळ हालचालींमुळे त्याचे अनेक वार चुकवतो. त्यामुळे काही वेळ ही झुंज अगदी बरोबरीची वाटते. दोघांमध्ये सुरू असलेली ही झटापट पाहून पुढच्या क्षणी काय होणार, याचा अंदाज लावणंही कठीण होतं..Viral Video: मुंबईत धक्कादायक प्रकार! फळांवर गटाराचं पाणी शिंपडताना पकडला विक्रेता; ग्राहकांनी जाब विचारताच....शेवटी मात्र कोब्रा तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तो जवळच रचलेल्या विटांमध्ये शिरतो. मुंगूस त्याचा पाठलाग करत त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करतो; पण त्याला यश येत नाही. अखेर कोब्रा विटांच्या आड लपतो आणि त्यानंतर व्हिडीओ संपतो..हा व्हिडीओ ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर शेअर करण्यात आला असून त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकरीही आपापल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण मुंगसाच्या चपळाईचं कौतुक करत आहेत, तर काही जण सापाच्या आक्रमक हालचालींकडे लक्ष वेधत आहेत. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच फिरत असून, त्याने अनेकांची उत्सुकता वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.