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कोब्राने फणा काढला, मुंगूस भिडला; कुणीही माघार घेईना, थरारक लढतीचा VIDEO व्हायरल

Cobra vs Mongoose Fight Video : एक साप आणि मुंगूस यांच्यातील रंजक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोघांमधील जोरदार झटापट पाहायला मिळते. त्यामुळे या व्हिडीओने अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे.
Cobra vs Mongoose Fight Video

Cobra vs Mongoose Fight Video

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सोशल मीडियावर दररोज कोणता ना कोणता व्हिडीओ व्हायरल होत असतो. काही व्हिडीओ आपल्याला हसवतात, तर काही व्हिडीओ अतिशय रंजक असतात. असाच एक साप आणि मुंगूस यांच्यातील रंजक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात दोघांमधील जोरदार झटापट पाहायला मिळते. त्यामुळे या व्हिडीओने अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे.

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