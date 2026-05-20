कॉकरोच जनता पार्टीची देशभरात हवा, फक्त २ दिवसात ४० हजार सदस्य; जाहीरनामा वाचून थक्क व्हाल, कुणी केलं सुरू?

सोशल मीडियावर सध्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. "सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रॅटिक, लेजी" असा मजेशीर नारा यापक्षाकडून देण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी त्यांचा जाहीरनामाही प्रकाशित केला आहे. त्याद्वारे त्यांनी अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. अद्यापतरी हा अधिकृत राजकीय पक्ष नसून ही फक्त उपहासात्मक राजकीय चळवळ असल्याची माहिती आहे. "तरुणांसाठी, तरुणांद्वारे आणि तरुणांचा राजकीय मंच" असं त्यांनी त्याच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे..दोन दिवसात ४० हजार सदस्यमहत्त्वाचे म्हणजे अवघ्या दोन दिवसांत ४० हजारांहून अधिक जणांनी या पक्षाचं सदस्यत्व स्विकारलं आहे. सोशल मीडियावर या चळवळीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि कीर्ती आजाद यांनीही विनोदी शैलीत या गटात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यावर कॉकरोच जनता पार्टीनेही हलक्याफुलक्या भाषेत त्यांचं स्वागत केलं आहे..कुणी सुरु केली पार्टी?कॉकरोच जनता पार्टी ही अभिजीत दिपके नावाच्या तरुणीने सुरु केल्याची माहिती आहे. यापूर्वी त्यांनी आम आदमी पक्षाच्या सोशल मीडिया टीममध्ये काम केलं आहे. सरन्यायाधीश यांच्या विधानानंतर त्यांनी "कॉकरोच जनता पार्टी सुरु करण्याची घोषणा केली. देशातील बेरोजगार तरुण हे झुरळाप्रमाणे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. त्यावर उपहासात्मक टीका म्हणून ही पार्टी सुरु करण्यात आली आहे..पक्षात येण्यासाठी आहे खास अटया पक्षाचं सदस्य होण्यासाठी बेरोजगार असणे, सतत ऑनलाइन असणे आणि तक्रार करण्याची क्षमता असणे अशी मजेशीर अट ठेवण्यात आली आहे. या उपहासात्मक टीकेद्वारे महत्त्वाचे मुद्देही उपस्थित केले जात आहेत. नीट आणि सीबीएसई परीक्षांतील गोंधळ, विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणारी शुल्क वसुली, निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केलं आहे..पक्षाचा जाहीरनामाही प्रसिद्ध'कॉकरोच जनता पार्टी'ने त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. निवृत्तीनंतर कोणत्याही मुख्य न्यायाधीशांना राज्यसभेची खासदारकी देण्यात येणार नाही, तसेच जर कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून हटवले जाणार नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय संसद आणि मंत्रिमंडळात महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्तावही या जाहीरनाम्यात समाविष्ट आहे..राजकीय वर्तुळात चर्चामाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा हस्तक्षेप होऊ नये, अशीही ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे. पक्षांतर करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर तब्बल २० वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणार, असं आश्वासनही त्यांनी या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. हा जाहीरनामा चर्चेचा विषय ठरत असून राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.