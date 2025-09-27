Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ

Trending Video : जुन्या आठवणी जुने व्हिडिओ पाहून आपल्याला खूप छान वाटते, आपण एका वेगळ्याच प्रकारचा अनुभव घेतो. तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाणार आहोत. हा व्हिडिओ आहे डेक्कन क्वीनचा..तब्बल 95 वर्षांपूर्वीचा हा व्हिडिओ. मुंबई आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी डेक्कन क्वीन ही रेल्वे गाडी आजही रेल्वेप्रेमींच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे..1930 मध्ये सुरू झालेली ही गाडी भारतातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित गाड्यांपैकी एक आहे. तब्बल 95 वर्षांहून अधिक काळ ती मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते पुणे या मार्गावर धावत आहे. एकेकाळी केवळ 2 तास 45 मिनिटांत हा प्रवास पूर्ण करणारी ही गाडी आजही या मार्गावरील सर्वात वेगवान गाडी आहे, जरी आता तिला 3 तास 10 मिनिटे लागत असली तरी डेक्कन क्वीन ही केवळ रेल्वे गाडी नाही, तर ती मुंबई आणि पुणे यांच्यातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पूल आहे..100 वर्षांपूर्वी कसे होते कोल्हापूरचे अंबाबाई मंदिर? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून म्हणाल उदे उदे..!.वक्तशीरपणा, आरामदायी प्रवास आणि भारतातील पहिल्या डायनिंग कारची ओळख यामुळे ती प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय आहे. 1966 मध्ये ती अवघ्या 165 मिनिटांत प्रवास पूर्ण करायची, पण आता आधुनिक काळात रेल्वे मार्गावरील वाढती गर्दी आणि तांत्रिक बदलांमुळे तिचा प्रवास वेळ किंचित वाढला आहे. तरीही तिची विश्वासार्हता आणि आकर्षण आजही कायम आहे..Artemis II Mission : चाँद पर नाम लिख दूं! तुमच्या प्रिय व्यक्तीचं नाव पाठवा चंद्रावर, नासाने आणली ऑफर.ही गाडी प्रवाशांना केवळ प्रवासाची सुविधा पुरवत नाही, तर दोन शहरांमधील सामाजिक आणि आर्थिक संबंधांना बळकटी देते. अनेक लोक आहेत जे वर्षानु डेक्कन क्वीनमधून प्रवास करत आहेत. प्रत्येक प्रवास हा त्यांच्यासाठी इतिहासाचा एक भाग आहे, जो प्रवाशांना भूतकाळ आणि वर्तमान यांचा संगम अनुभवण्याची संधी देतो. रेल्वेप्रेमींसाठी ही गाडी म्हणजे एक नॉस्टॅल्जिक प्रवास आहे तर नव्या पिढीसाठी ती भारतीय रेल्वेच्या गौरवशाली वारशाची ओळख आहे. आजही डेक्कन क्वीन तिच्या जुन्या आकर्षणासह नव्या काळात प्रवास करत आहे आणि ती यापुढेही मुंबई-पुण्याच्या प्रवासाची शान राहील..FAQsWhen was the Deccan Queen first introduced?डेकन क्वीन पहिल्यांदा कधी सुरू झाली?डेकन क्वीन 1930 मध्ये पहिल्यांदा सुरू झाली.Why is the Deccan Queen famous?डेकन क्वीन का प्रसिद्ध आहे?ती वक्तशीरपणा, आरामदायी प्रवास आणि भारतातील पहिल्या डायनिंग कारसाठी प्रसिद्ध आहे.How long does the Deccan Queen take to travel from Mumbai to Pune now?डेकन क्वीनला आता मुंबई ते पुणे प्रवासासाठी किती वेळ लागतो?सध्या डेकन क्वीनला हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 3 तास 10 मिनिटे लागतात.What is the historical significance of the Deccan Queen?डेकन क्वीनचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे?95 वर्षांहून अधिक काळ मुंबई-पुणे जोडणारी ही गाडी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पूल आहे.Is the Deccan Queen still the fastest train on the Mumbai-Pune route?डेकन क्वीन अजूनही मुंबई-पुणे मार्गावरील सर्वात वेगवान गाडी आहे का?होय, ती आजही या मार्गावरील सर्वात वेगवान गाडी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.