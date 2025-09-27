Trending News

Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ

Deccan Queen 95 years of rail heritage video : डेक्कन क्वीन ही 1930 पासून मुंबई-पुणे मार्गावर धावणारी भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित रेल्वे आहे.
Deccan Queen Historical Rare Video

Trending Video : जुन्या आठवणी जुने व्हिडिओ पाहून आपल्याला खूप छान वाटते, आपण एका वेगळ्याच प्रकारचा अनुभव घेतो. तर आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाणार आहोत. हा व्हिडिओ आहे डेक्कन क्वीनचा..तब्बल 95 वर्षांपूर्वीचा हा व्हिडिओ. मुंबई आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी डेक्कन क्वीन ही रेल्वे गाडी आजही रेल्वेप्रेमींच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे.

