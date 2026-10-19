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Priest Dies Viral Video : चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू असतानाच कोसळला भलामोठा क्रूस; दुर्दैवी घटनेत धर्मगुरूंचा मृत्यू, थरारक VIDEO VIRAL

Guayaquil Church : त्यांच्या मागील भिंतीवर बसवलेला मोठा लाकडी क्रूस अचानक तुटून खाली पडला आणि त्यांच्या डोक्यावर आदळला. लाईव्ह प्रसारणातील सुमारे २७ मिनिटांनी क्रूस कोसळल्याचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला.
Church Viral Video

Priest Patricio Sanchez Dies After Cross Falls During Mass

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Church Viral Video: चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू असताना भलामोठा लाकडी क्रूस थेट अंगावर कोसळल्याने एका धर्मगुरूंचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. इक्वाडोरमधील ग्वायाकिल शहराच्या दक्षिण भागात ही घटना घडली. फादर पॅट्रिसिओ सांचेझ असे मृत धर्मगुरूंचे नाव आहे. ते चर्चमध्ये प्रार्थना सभाघेत असताना अचानक क्रूस कोसळला आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेमुळे चर्चमध्ये उपस्थित असलेल्या भाविकांना मोठा धक्का बसला असून, स्थानिक कॅथोलिक समुदायात शोक व्यक्त केला जात आहे.

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