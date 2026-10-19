Priest Dies Viral Video : चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू असतानाच कोसळला भलामोठा क्रूस; दुर्दैवी घटनेत धर्मगुरूंचा मृत्यू, थरारक VIDEO VIRAL

Church Viral Video: चर्चमध्ये प्रार्थना सुरू असताना भलामोठा लाकडी क्रूस थेट अंगावर कोसळल्याने एका धर्मगुरूंचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. इक्वाडोरमधील ग्वायाकिल शहराच्या दक्षिण भागात ही घटना घडली. फादर पॅट्रिसिओ सांचेझ असे मृत धर्मगुरूंचे नाव आहे. ते चर्चमध्ये प्रार्थना सभाघेत असताना अचानक क्रूस कोसळला आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेमुळे चर्चमध्ये उपस्थित असलेल्या भाविकांना मोठा धक्का बसला असून, स्थानिक कॅथोलिक समुदायात शोक व्यक्त केला जात आहे..प्रार्थना सुरू असताना अचानक कोसळला क्रूसमिळालेल्या माहितीनुसार, ग्वायाकिलमधील कॅलिकुचिमा आणि होजे मास्कोटे रस्त्यांच्या छेदनबिंदूवर असलेल्या 'परपेच्युओ सोकोरो' (Perpetuo Socorro) चर्चमध्ये ही दुर्घटना घडली. फादर सांचेझ प्रार्थना सभा घेत असताना अचानक चर्चमधील मोठा लाकडी क्रूस खाली कोसळला. तो थेट त्यांच्या डोक्यावर आदळल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली..विशेष म्हणजे, ही प्रार्थना सोशल मीडियावर थेट लाईव्ह केली जात होती. प्रार्थना सुरू झाल्यानंतर सुमारे २७ मिनिटांनी ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये क्रूस खाली कोसळल्याचा क्षण दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दुर्घटनेनंतर चर्चमधील भाविकांमध्ये घबराट पसरली. काहीजण मदतीसाठी ओरडू लागले, तर एका महिला भाविकाने रुग्णवाहिका बोलावण्याची विनंती केल्याचे व्हिडिओमध्ये ऐकू येते. मात्र, वैद्यकीय मदत मिळूनही धर्मगुरूंचे प्राण वाचू शकले नाहीत..Viral Video: डोक्यावर बाईक घेतली अन् बसच्या पायऱ्या चढू लागला, ताकद पाहून यूजर्स म्हणाले "रिअल बाहुबली!" .धर्मप्रांताकडून मृत्यूची पुष्टीग्वायाकिलच्या आर्चडायोसिसने अधिकृत निवेदन जारी करून फादर सांचेझ यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली. त्यांनी मृत धर्मगुरूंचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि 'कॉन्ग्रिगेशन ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर' या धार्मिक समुदायाप्रती शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. फादर सांचेझ मोलिनारी हे संबंधित चर्चचे मुख्य धर्मगुरू म्हणून कार्यरत होते..क्रूस कोसळण्याचे कारण अद्याप अस्पष्टख्रिश्चन धर्मात क्रूसाला अत्यंत महत्त्वाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्थान आहे. येशू ख्रिस्त यांच्या बलिदानाचे आणि मानवाच्या उद्धाराचे प्रतीक म्हणून क्रूसाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे प्रार्थना सुरू असताना याच धार्मिक प्रतीकामुळे धर्मगुरूंचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने भाविकांना मोठा धक्का बसला आहे..दरम्यान, हा क्रूस नेमका कशामुळे कोसळला, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चर्चमधील रचनेत काही बिघाड होता की क्रूस योग्य प्रकारे बसवण्यात आला नव्हता, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या दुर्घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांसह सोशल मीडिया युजर्सकडूनही दुःख व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.