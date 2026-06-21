Influencers Fight: फ्री गिफ्ट्स च्या मोहाने रील्सवाल्यांचा खरा चेहरा समोर! इव्हेंटमध्ये प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्समध्ये राडा, व्हिडिओ व्हायरल

दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १९ जून रोजी आयोजित फ्लिपकार्टच्या 'ग्लॅम अप' इव्हेंटमधील एक व्हिडिओ इंस्टाग्राम, रेडिट आणि ट्विटरवर वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये अनेक प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्स मोफत भेटवस्तू मिळवण्यासाठी एकमेकांना धक्काबुक्की करताना आणि वाद घालताना दिसत आहेत. या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत असून, लोक त्यावर तीव्र टीका करत आहेत. .फ्लिपकार्टने आपल्या नवीन सौंदर्य उत्पादनांचा, फॅशन ट्रेंड्सचा प्रचार करण्यासाठी आणि नवीन सौंदर्य प्रभावक व निर्मात्यांशी संपर्क साधण्यासाठी या पार्टीचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला अभिनेत्री भूमी पेडणेकर आणि जान्हवी कपूर यांनीही हजेरी लावली होती. सुरुवातीला याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमाच्या शेवटी, ब्रँड्सनी पाहुण्यांना खास डिझाइन केलेल्या लक्झरी सौंदर्य आणि स्किनकेअर भेटवस्तू दिल्या..'तारक मेहता...' सेटवर इतका रडला 'बाघा' की, शूटिंग थांबवावं लागलं! नक्की काय घडलेलं?.भेटवस्तू वाटपाचे काउंटर उघडताच उपस्थित इन्फ्लुएन्सर्समध्ये गोंधळ उडाला. परिस्थिती झपाट्याने चिघळली आणि लोक एकमेकांना ढकलू लागले, एकमेकांचे हात ओढू लागले. व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर आरडाओरडा आणि आरडाओरडा देखील ऐकू येत आहे. परिस्थिती इतकी चिघळली की बाऊन्सर्स आणि व्यवस्थापन कर्मचारी देखील ती नियंत्रणात आणू शकले नाहीत. .सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होताच, त्या इन्फ्लुएन्सर्सवर टीका होऊ लागली. काहींनी त्यांना 'आधुनिक भिकारी' म्हटले, तर काहींनी 'असंस्कृत' म्हटले. ऑनलाइन विविध मीम्ससुद्धा तयार करून शेअर केले जात होते. एका इन्फ्लुएन्सरने सांगितले, "कार्यक्रमात अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी होती. खेळ, ब्रँड स्टॉल्स आणि मोफत वस्तू वाटणाऱ्या काउंटरवर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. लोक उन्हात तासनतास थांबले होते आणि जेव्हा त्यांची पाळी आली, तेव्हा मोफत वस्तू संपल्या होत्या." .Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद.तो पुढे म्हणाला, "भेटवस्तूंच्या वाटपाबाबत गोंधळ होता. काही लोकांना अनेक वस्तू मिळाल्या, तर काहींना काहीच मिळाले नाही. यामुळे लोकांमध्ये वाद झाले. हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या वस्तूंबद्दलही चर्चा झाली. एवढ्या मोठ्या गर्दीसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि गर्दीचे व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या वाटत होत्या.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.