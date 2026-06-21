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Influencers Fight: फ्री गिफ्ट्स च्या मोहाने रील्सवाल्यांचा खरा चेहरा समोर! इव्हेंटमध्ये प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्समध्ये राडा, व्हिडिओ व्हायरल

Flipkart Glam Up Event News: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, मोफत गिफ्ट हॅम्पर्स मिळवण्यासाठी इन्फ्लुएन्सर्स एकमेकांना धक्काबुक्की करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
Flipkart Event Viral Video Influencers Fight

Flipkart Event Viral Video Influencers Fight

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १९ जून रोजी आयोजित फ्लिपकार्टच्या 'ग्लॅम अप' इव्हेंटमधील एक व्हिडिओ इंस्टाग्राम, रेडिट आणि ट्विटरवर वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये अनेक प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर्स मोफत भेटवस्तू मिळवण्यासाठी एकमेकांना धक्काबुक्की करताना आणि वाद घालताना दिसत आहेत. या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत असून, लोक त्यावर तीव्र टीका करत आहेत.

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