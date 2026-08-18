Viral AI Video: बॉसच्या कटकटीला वैतागले! चिनी कर्मचाऱ्यांनी AI च्या मदतीने बॉसला बनवलं ‘मांजर’

Chinese workplace AI trend: ऑफिसमध्ये बॉस दिसला की अनेक कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढतो. पण चीनमधील तरुण कर्मचाऱ्यांनी यावर चक्क AIचा भन्नाट जुगाड शोधून काढला आहे. बॉसला थेट काही बोलण्याऐवजी त्यांनी त्याचं डिजिटल कॅरेक्टरच तयार केलं आणि कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर त्याला हव्या त्या हालचाली करायला लावल्या. कुणाचा बॉस चहा देतोय, कुणी माफी मागतोय, तर कुणी ‘ओव्हरटाइम बंद करा’ असं म्हणतोय! नेमका हा विचित्र AI ट्रेंड काय आहे?.South China Morning Postनुसार, चीनमध्ये AI डेस्कटॉप पेट्सची लोकप्रियता वाढत आहे. पूर्वीचे व्हर्च्युअल पेट्स काही ठराविक हालचालीच करायचे. मात्र, AI मुळे आता या डिजिटल कॅरेक्टरचा लूक, हालचाली आणि वागणं आपल्या आवडीनुसार बदलता येतं.यासाठी एखाद्या व्यक्तीचा फोटो AI अॅपमध्ये अपलोड करून त्याला काही सूचना द्यायच्या असतात. त्यानुसार त्या व्यक्तीसारखा दिसणारा व्हर्च्युअल कॅरेक्टर तयार होतो. स्वतः तयार करता येत नसेल, तर काही लोक पैसे देऊनही अशी सेवा घेत आहेत. यासाठी साधारण 9.9 युआनपासून काहीशे युआनपर्यंत पैसे आकारले जात असल्याचे वृत्त आहे..बापरे! बघता-बघता धाडकन कोसळली पाण्याची टाकी, सोशल मीडियावर Video Viral .एलॉन मस्कचाही बनवला व्हर्च्युअल पेटऑगस्टच्या सुरुवातीला ‘Jiuyuechushi’ नावाच्या एका इंटरनेट युजरने अब्जाधीश एलॉन मस्क यांच्यावर आधारित व्हर्च्युअल पेट तयार केला. या डिजिटल कॅरेक्टरला वाकून नमस्कार करणे, चहा देणे आणि स्वतःलाच मारण्यासारख्या मजेशीर हालचाली करता येत होत्या.तो कॅरेक्टर माऊसने हलवल्यावर स्क्रीनवर चालताना किंवा अडचणीने पुढे जातानाही दिसत होता. एवढंच नाही, तर तो कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनच्या कडांवर चढतानाही दिसत होता..‘Miss Reese Loves to Dream’ नावाच्या आणखी एका इंटरनेट युजरने न आवडणाऱ्या व्यक्तीला व्हर्च्युअल पेटमध्ये बदलण्याचा प्रॉम्प्ट शेअर केल्या. या कॅरेक्टरला स्क्रीनवर रांगता येतं, गुडघ्यावर बसता येतं आणि माफी मागत असल्यासारखंही दाखवता येतं..बॉसकडून ‘ओव्हरटाइम बंद करा’ची मागणी!काही लोक आपल्या बॉससारख्या दिसणाऱ्या डिजिटल कॅरेक्टरला ‘आता ओव्हरटाइम नको’, ‘पगार वाढवा’ किंवा ‘प्रमोशन द्या’ अशा गोष्टी बोलायला लावत आहेत. तर काही जण मित्र किंवा पार्टनरसारखे दिसणारे कॅरेक्टर तयार करून त्यांना स्क्रीनच्या एका कोपऱ्यात गप्पा मारताना दाखवत आहेत..एका युजरने मजेशीरपणे म्हटलं, “बॉसने सकाळी माझं डोकं खाल्लं, म्हणून दुपारी मी त्याचा डेस्कटॉप अवतार बनवला.”तर दुसऱ्या युजरने लिहिलं, “टेबल उलटवून नोकरी सोडण्याची हिंमत नसली, तरी माऊसच्या एका क्लिकने उत्तर देता येतं.”.'नाटकाच्या स्टेजवरच वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन' प्रेक्षकांचं खास सरप्राईज पाहून नीना कुलकर्णी झाल्या थक्क, Viral Video.फक्त बॉसला चिडवण्यासाठीच नाहीAI व्हर्च्युअल पेट्सचा वापर केवळ ऑफिसमधील ताण कमी करण्यासाठी केला जात नाही. काही लोक या तंत्रज्ञानाचा वापर मृत झालेल्या पाळीव प्राण्यांच्या डिजिटल आठवणी जपण्यासाठी देखील करत आहेत.खरं तर व्हर्च्युअल पेट्स ही संकल्पना नवीन नाही. २०००च्या सुरुवातीच्या काळात कॉम्प्युटर आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर छोटे डिजिटल कॅरेक्टर लोकप्रिय झाले होते. हे कॅरेक्टर स्क्रीनवर फिरायचे आणि यूजर्स काम करत असताना त्यांच्यासोबत राहायचे..आता AI मुळे या जुन्या संकल्पनेला नवा चेहरा मिळाला आहे. AI च्या मदतीने हे डिजिटल पेट्स अधिक हुशार, वैयक्तिक आणि संवाद साधणारे झाले आहेत. त्यामुळे ऑफिसचा ताण घालवण्यासाठी चिनी तरुणांनी शोधलेला हा मजेशीर ट्रेंड सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.