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Viral AI Video: बॉसच्या कटकटीला वैतागले! चिनी कर्मचाऱ्यांनी AI च्या मदतीने बॉसला बनवलं ‘मांजर’

Chinese Workers Turn Bosses Into AI Cats: बॉसच्या कटकटीला वैतागलेल्या चिनी कर्मचाऱ्यांनी AIच्या मदतीने बॉसला चक्क ‘मांजर’ बनवलं असून, हा भन्नाट व्हर्च्युअल पेट ट्रेंड सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
Chinese employees use AI to turn boss into cat in viral video

Chinese employees turn boss into cat using AI viral video

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Chinese workplace AI trend: ऑफिसमध्ये बॉस दिसला की अनेक कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढतो. पण चीनमधील तरुण कर्मचाऱ्यांनी यावर चक्क AIचा भन्नाट जुगाड शोधून काढला आहे. बॉसला थेट काही बोलण्याऐवजी त्यांनी त्याचं डिजिटल कॅरेक्टरच तयार केलं आणि कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर त्याला हव्या त्या हालचाली करायला लावल्या. कुणाचा बॉस चहा देतोय, कुणी माफी मागतोय, तर कुणी ‘ओव्हरटाइम बंद करा’ असं म्हणतोय! नेमका हा विचित्र AI ट्रेंड काय आहे?

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