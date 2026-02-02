7 Minute 11 Second व्हायरल MMS पासून ते 'धुरंधर 2' सीन लीक क्लिपपर्यंत...जानेवारीमध्ये 'हे' टॉप 10 व्हिडिओ होते ट्रेंडिंग

January 2026 viral videos : अनेक व्हिडिओ रोज व्हायरल होत असतात. पण काही ठराविक व्हिडिओ जगभरात चर्चेचा विषय ठरतात. जानेवारी २०२६ मध्ये सोशल मीडिया आणि न्यूज प्लॅटफॉर्मवर अनेक वादग्रस्त आणि चर्चेत असलेले व्हिडिओ व्हायरल झाले. चला तर जाणून घेऊ या महिन्यातील टॉप १० व्हायरल व्हिडिओ कोणते होते.1. उमैर मॅरी 7:11 मिनिट क्लिप (Umair Marry 7:11-Minute Clip)सोशल मीडियावर 'उमैर मॅरी' या नावाने एक ७ मिनिटे ११ सेकंदांची क्लिप प्रचंड व्हायरल झाली. ही क्लिप नेमकी काय आहे याबद्दल नेटिझन्समध्ये मोठी उत्सुकता होती ज्यामुळे गुगल ट्रेंड्समध्ये या नावाचा सर्च ग्राफ अचानक वाढला. .19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते अक्षय खन्नाच्या FA9LA डान्सपर्यंत..गेल्या वर्षी तूफान व्हायरल झाल्या 'या' 10 गोष्टी.2. ऑस्ट्रेलियन व्लॉगचा 'जय श्री राम' नाराएका ऑस्ट्रेलियन व्लॉगरने भारतीय मंदिरात जाऊन जय श्री राम आणि 'भारत माता की जय' अशा घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ जानेवारीच्या शेवटी सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.3. १० मिनिटांत डिलिव्हरीचे 'फ्रोजन' सत्य१० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याच्या दाव्यामागील सत्य सांगणारा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. यात ताजे अन्न नसून फ्रोजन फूड गरम करून दिले जात असल्याचे या व्हीडिओत सांगण्यात आले. ज्यामुळे सगळीकडे खळबळ उडाली. परंतु या व्हिडिओची पुष्टी झाली नव्हती. काही fact check प्रमाणे हा एआय व्हिडिओ असल्याचा दावा करण्यात आला.Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.4. 'धुरंधर 2' चित्रपटाचा सेटवरील लीक व्हिडिओसंजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्या आगामी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Set Viral Video) चित्रपटाच्या शूटिंगचे काही सीन्स सोशल मीडियावर लीक झाले ज्याने सिनेरसिकांचे लक्ष वेधून घेतले.5. अलिना अमीर व्हायरल एमएमएस (Alina Amir Viral MMS)जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अलिना अमीर नावाच्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचा एक खाजगी व्हिडिओ लीक झाल्याच्या दाव्याने खळबळ उडाली. टेलिग्राम आणि रेडिटसारख्या प्लॅटफॉर्मवर हे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर सर्च केले गेले ज्यामुळे सायबर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला..6. अजित पवार यांचा व्हिडिओमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघात झाल्याचा एक खोटा व्हिडिओ (Deepfake/Edited) व्हायरल झाला होता. एका वृत्त वाहिनीच्या फॅक्ट चेकने या व्हिडिओची पडताळणी करून तो फेक असल्याचे स्पष्ट केले.7. '2026' कार वायपर आर्टएका कलाकाराने कारच्या धूळ साचलेल्या काचेवर वायपरने '2026' हे वर्ष अतिशय सुंदररीत्या कोरले. हा व्हिडिओ Instagram वर ३.९ दशलक्षाहून अधिक लोकांनी पाहिला..Green Salt : हिरवं मीठ म्हणजे काय? अचानक देशभर का होतंय ट्रेंड? पाहा घरच्या घरी कसं बनवायचं...8. प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन२६ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीतील कर्तव्य पथावरील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक संचलनाचे व्हिडिओ यूट्यूबवर टॉप ट्रेंडिंगमध्ये होते.9. व्हाईट हाऊस ऑडिओ क्लिप (भारत-अमेरिका व्यापार)भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून अमेरिकन सिनेटमध्ये झालेल्या वादाची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. पण या क्लिपच्या सत्यातेची पुष्टी झाली नाही. हे एआय जनरेटेडही असू शकते असे अनेकांचे म्हणणे होते.व्हॅलेंटाईन डेआधीच बंबल, टिंडरसारख्या मॅच ग्रुपवर सायबर हल्ला; पार्टनर शोधणाऱ्यांसाठी धोक्याचा अलर्ट, वाचण्यासाठी काय करायचं? पाहा.10. 'मना शंकरा' - साऊथ गाण्याचा ट्रेंडजानेवारी महिन्यात 'मना शंकरा' (Mana Shankara) या साऊथच्या एका गाण्यावर रिल्स बनवण्याचा मोठा ट्रेंड पाहायला मिळाला, ज्यामुळे हे गाणे यूट्यूबच्या म्युझिक चार्टवर अव्वल ठरले.नोट : अलिना अमीर किंवा उमैर मॅरी सारख्या नावांनी येणाऱ्या अनेक लिंक्स या स्पॅम किंवा व्हायरस असू शकतात. अशा अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करणे टाळावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.