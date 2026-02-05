Viral Video: लिफ्टमध्ये हायड्रोजन फुगे घेऊन शिरताच भनायक स्फोट, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ आला समोर

Balloons Blast Viral Video: मुंबईतील गोरेगाव येथील पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या अनमोल टॉवर इमारतीत एक भयंकर घटना घडली. हायड्रोजन वायूने भरलेले फुगे घेऊन लिफ्टमधे शिरताच मोठा स्फोट झाला. .आग लागताच लिफ्टमधील तिन्ही जण ताबडतोब बाहेर पळाले. या घटनेत दोन जण किरकोळ जखमी झाले. संपूर्ण घटना इमारतीत बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाली आहे. तज्ञांच्या मते, हायड्रोजन वायू अत्यंत ज्वलनशील आहे आणि तो लिफ्टसारख्या मर्यादित जागेत घेऊन जाणे अत्यंत धोकादायक असू शकते, ज्यामुळे आग किंवा स्फोटाचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. या घटनेनंतर, नागरिक आणि सोसायटी व्यवस्थापनाला सतर्क राहण्याचे आणि अशा कृती त्वरित थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..हायड्रोजनने भरलेले फुगे कशामुळे फुटतात?हायड्रोजनने भरलेले फुगे अनेक कारणांमुळे फुटू शकतात. हा वायू खूप हलका असतो, म्हणून फुगा वेगाने वर येतो. उंची वाढत असताना, बाह्य हवेचा दाब कमी होतो, ज्यामुळे फुग्यातील वायू विस्तारतो. दाबातील फरक रबराला ताणतो आणि एका विशिष्ट बिंदूनंतर, फुगा फुटतो..फुग्यांचा स्फोट झाल्यानंतर काय होते?हायड्रोजनचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते अत्यंत ज्वलनशील वायू आहे. एक लहान ठिणगी, गरम पृष्ठभाग, जळणारी मेणबत्ती, सिगारेट किंवा अगदी हलके घर्षण देखील ते पेटवण्यासाठी पुरेसे आहे. एकदा फुगा फुटला की, हायड्रोजन त्वरित आसपासच्या ऑक्सिजनशी एकत्रित होऊ शकतो, ज्यामुळे एक स्फोटक शक्ती निर्माण होते, ज्यामुळे एक शक्तिशाली स्फोट होतो. म्हणूनच हायड्रोजन फुगे हाताळताना अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे..लिफ्टमधील तरुण आणि महिला अचानक आगीच्या ज्वाळांनी वेढले गेले. आग इतकी तीव्र होती की काही क्षणांसाठी सीसीटीव्ही फुटेजही अस्पष्ट झाले. पुढच्याच क्षणी, सर्वजण घाबरून लिफ्टमधून बाहेर पडताना दिसले. तीन जणांना किरकोळ दुखापत झाली आणि सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हायड्रोजन गॅस फुगे लिफ्टसारख्या मर्यादित जागेत नेणे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण गॅस लवकर आग पकडू शकतो आणि स्फोट होऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.