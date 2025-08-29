Crime News : 'अश्लील रील्स बनवणं बंद कर' म्हटल्याने संतापली पत्नी... पतीवर चाकूने केला हल्ला...धक्कादायक घटना समोर

'अश्लील रील्स बनवणे बंद कर' म्हणाल्याने संतापलेल्या पत्नीने पतीवर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमधील अशोक विहार परिसरात हा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याप्रकरणी पतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी तपासही सुरु केला आहे. .मीडिया वृत्तानुसार, अनीस आणि ईशरत अशी या दाम्पत्याची नावे आहेत. ईशरत अश्लील रील्स बनवत असून, याबाबत तिला टोकल्यास ती जिवे मारण्याची धमकी देते, असा आरोप पती अनीसने केला आहे. इतकेच नाही, तिने एकदा चाकूने हल्ला केल्याचा दावाही त्याने केला आहे. या हल्ल्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ अनीसने पोलिसांना दिला आहे..Nagpur Crime : बोलण्यास नकार दिल्याने चाकूने केले गळ्यावर, पोटावर वार; अल्पवयीन प्रियकराने प्रेयसीला संपविले.अनीसने सांगितले की, त्याची पत्नी ईशरत गेल्या काही दिवसांपासून विचित्र वागत आहे. ती इन्स्टाग्रामवर अश्लील रील्स बनवते. घरातील कोणतेही काम करत नाही. इतकेच नाही, तर तिचे इतर पुरुषांशी संबंध असल्याचा आरोपही अनीसने केला आहे. यासंदर्भात तिला टोकल्यावर ती आक्रमक होते आणि आत्महत्येच्या धमक्या देते किंवा जिवे मारण्याची धमकी देते, असे त्याने सांगितले. यात तिच्या माहेरचे लोकही तिला साथ देतात, असही आरोपही त्याने केला..Pune Crime : बोलण्यास नकार; बाणेरमध्ये प्रेयसीवर गोळीबाराचा प्रयत्न, आरोपी पसार.यासंदर्भात बोलताना पोलीस अधीक्षक एसीपी सिद्धार्थ गौतम म्हणाले, २८ ऑगस्ट रोजी अनीसच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अनीसने दिलेल्या व्हिडीओत ईशरत चाकूने हल्ला करताना दिसत आहे. तसेच, तिने अनीसला धमकीही दिली आहे. या प्रकरणी आम्ही सर्व पैलूंचा तपास करत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.