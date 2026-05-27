ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ! तंदुरी रोटीच्या गोळ्याला थुंकी लावत असल्याचा व्हिडीओ समोर; मुंबईतील हॉटेलमधील प्रकार

Mumbai Crime: हॉटेलमधील आचारी तंदुरी रोटीच्या गोळ्याला थुंकी लावत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. संबंधित हॉटेल गोरेगाव पूर्व परिसरात असल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर हॉटेलमधील स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..दीपक पवार नावाच्या युजरने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडीओत संबंधित हॉटेलमध्ये काम करणारा कौसर गफ्फार शेख हा तंदुरी रोटीच्या गोळ्याला थुंकी लावून तीच रोटी तंदूर भट्टीत टाकत असल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे..दरम्यान, व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर आणि स्थानिक व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये व्हायरल झाल्यानंतर संतोषनगर परिसरातील नागरिकांनी हॉटेलबाहेर मोठी गर्दी केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. परिस्थिती चिघळू नये यासाठी गोरेगाव पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जमावाला शांत केले आणि आरोपीला ताब्यात घेतले..प्राथमिक चौकशीत आरोपी मूळचा उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील असून तो मुंबईतील विविध हॉटेल्समध्ये तंदूर कामगार म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहे. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत, तसेच या कृतीमागे इतर काही हेतू होता का, याचाही शोध घेतला जात आहे..स्वयंपाकघरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही असा प्रकार बराच काळ लक्षात न आल्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पोलिसांनी अन्न व औषध प्रशासन आणि महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाला अहवाल पाठवून तपास सुरू केला आहे.