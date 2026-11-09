Viral Video : चेकिंगदरम्यान पोलिसाने इन्फ्लुएंसरकडे मागितले दिवाळी गिफ्ट, VIDEO VIRAL; लोक म्हणाले- ही तर खुलेआम लूट

Viral Video: दिवाळीच्या सणाच्या काळात गुरुग्राममध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कर्तव्यावर असलेल्या एका होमगार्डने वाहनचालकाकडे चक्क दिवाळीची भेट मागितल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सुरुवातीला सणाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्याने काही वेळातच 'माझी दिवाळीची भेट कुठे आहे?' असा थेट सवाल केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. या प्रकारामुळे पोलीस विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असून, गुरुग्राम पोलिसांनी संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात कारवाई सुरू केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .ऑटोमोटिव्ह कंटेंट क्रिएटर विकास दयाल यांनी हा व्हिडिओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. ते आपल्या कुटुंबासह कारमधून प्रवास करत असताना गुरुग्राममध्ये एका होमगार्डने त्यांची गाडी थांबवली. सुरुवातीला संबंधित कर्मचारी सणानिमित्त शुभेच्छा देत असल्याचे वाटले. मात्र, त्यानंतर त्याने दिवाळीची भेट मागण्यास सुरुवात केली. या व्हिडिओला बातमी लिहिपर्यंत १९ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत..रोख रक्कम नाकारली, गिफ्ट हॅम्परचीही केली मागणीव्हिडिओमध्ये विकास दयाल संबंधित कर्मचाऱ्याला आपल्याकडे रोख रक्कम नसल्याचे सांगतात. त्याऐवजी यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची तयारीही दर्शवतात. मात्र, कर्मचाऱ्याने डिजिटल पेमेंट नाकारल्याचे दिसते. त्यानंतर तो गाडीमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंबाबत विचारणा करू लागतो आणि भेटवस्तू शोधू लागतो..कुटुंबीयांनी सणानिमित्त भेटवस्तूंची एक टोपली देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्मचाऱ्याने ती नाकारत गाडीत असलेल्या इतर वस्तूंपैकी काहीतरी अधिक चांगले देण्याची मागणी केल्याचा दावा व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे..Thane News: चोरीच्या संशयावरून विवस्त्र केलं, भररस्त्यात तरुणाला मारहाण; व्हायरल व्हिडीओनंतर ठाण्यात खळबळ.गुरुग्राम पोलिसांची कारवाई सुरूहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गणवेशाचा गैरवापर करून वाहनचालकांकडून भेटवस्तू मागणे हा गंभीर प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही वापरकर्त्यांनी याला तपासणीऐवजी थेट लूटमार असल्याचे म्हटले आहे..दरम्यान, गुरुग्राम पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत तपास सुरू केला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती नियमित पोलीस कर्मचारी नसून होमगार्ड असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खंडणीशी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, शिस्तभंगाची कारवाईही केली जात आहे..शा प्रकारच्या गैरवर्तनाबाबत पोलिसांनी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, व्हिडिओतील दावे आणि घटनाक्रमाची स्वतंत्र पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. या घटनेमुळे सणासुदीच्या काळात कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.