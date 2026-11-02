Viral Video : डॉक्टरांकडे उपचारासाठी गेलेल्या रुग्णाचा मोबाईल अचानक फुटून आग लागली अन्... थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

Mobile Explosion Caught on CCTV : मोबाईल फोनचा वापर करताना अनेकदा त्याच्या बॅटरीच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे मोबाईलचा अचानक स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. डॉक्टरांकडे उपचारासाठी गेलेल्या एका रुग्णाच्या हातातील मोबाईल अचानक बॉम्बसारखा फुटला आणि त्याने पेट घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण क्लिनिकमध्ये एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने, या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही, मात्र सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवार, १ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास ग्वाल्हेरमधील थाटीपूर परिसरात घडली. 'चौहान प्याऊ'जवळ असलेल्या एका नेत्र चिकित्सालयात हा प्रकार घडला. संबंधित रुग्ण डॉ. आशुतोष शर्मा यांच्याकडे तपासणीसाठी आला होता. डॉक्टरांच्या भेटीची प्रतीक्षा करत असताना तो आपल्या मुलासोबत क्लिनिकमधील सोफ्यावर बसला होता. त्यावेळी त्याच्या मांडीवर असलेल्या मोबाईलमधून अचानक धूर निघू लागला..Instagramवर महिलेशी मैत्री, व्हिडिओ कॉलवर झाले नग्न; मुंबईतील व्यावसायिकाला धमकावत मागितले लाखो रुपये.मोबाईलमधून धूर येत असल्याचे लक्षात येताच संबंधित व्यक्तीने क्षणाचाही विलंब न करता फोन दूर फेकून दिला. काही क्षणांतच मोबाईलने पेट घेतला. त्यामुळे क्लिनिकमध्ये धुराचे लोट पसरले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे तिथे उपस्थित रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट निर्माण झाली. काही जण सुरक्षिततेसाठी क्लिनिकच्या बाहेर धावले, तर काहींनी डॉक्टरांच्या सल्लामसलत कक्षात आश्रय घेतला..कर्मचाऱ्यांनी पाणी टाकून विझवली आगमोबाईलला आग लागल्याचे पाहून क्लिनिकमधील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले. एका कर्मचाऱ्याने पाण्याची बादली आणून मोबाईलला लागलेली आग विझवली. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि उपस्थितांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओही समोर आला आहे. जो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.