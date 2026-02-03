Snow Leopard Viral Video : हिमालयातही आढळले बिबटे, BRO ने सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडिओ, चर्चेला उधाण

महाराष्ट्रात सध्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांनी खळबळ उडाली आहे. मात्र सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात हिमालयीन पर्वतांमध्ये काही बिबट्यांने दर्शन घडले आहे. यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे, मात्र हे बिबटे वेगळे असून यांना हिम बिबटे ( Snow Leopard ) म्हटले जाते. .बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (BRO) ने शेअर केलेल्या या दुर्मिळ ४३ सेकंदांच्या क्लिपने लाखो वन्यजीव प्रेमींची मने जिंकली आहेत.यात लडाखमधील हिम बिबट्यांचे एक कुटुंब दाखवले आहे. हिम बिबट्यांना "पर्वतांचे भूत" असेही म्हटले जाते कारण ते खडकांमध्ये आणि बर्फात इतके सहज मिसळतात की ते पाहणे जवळजवळ अशक्य आहे..प्रसिद्ध IFS अधिकारी परवीन कासवान यांनी हा व्हिडिओ एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटरवर) शेअर केला आणि एक सखोल निरीक्षण केले. त्यांनी लिहिले, "पर्वतांचे भूत. हिमालयाच्या या प्राणघातक उंचीवर, कोणीही हे बिबटे पाहू शकतो किंवा आपले भारतीय सैन्य." अधिकाऱ्याचे विधान त्या सैनिकांना श्रद्धांजली आहे जे शून्यापेक्षा कमी तापमानातही या दुर्गम भूभागांचे रक्षण करतात जिथे जगणे अशक्य वाटते.. निसर्गाची जादू आयएएस अधिकारी सुप्रिया साहू यांनी याला "शुद्ध जंगली आनंद" म्हटले. त्या म्हणाली, "जेव्हा हे भव्य प्राणी बर्फात दिसतात तेव्हा असे वाटते की जणू निर्जीव पर्वत जिवंत झाले आहेत. हे दृश्य खरोखरच आत्म्याला शांत करणारे आहे." .Leopard Viral Video Kolhapur : बिबट्या गायीच्या पिल्लाशी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, कोल्हापुरातील घटना; शेतकऱ्यांमध्ये भीती.बीआरओचा विशेष संदेश बीआरओने या व्हिडिओद्वारे जगाला एक शक्तिशाली संदेश दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की रस्ते बांधणी आणि निसर्ग संवर्धन एकाच वेळी शक्य आहे. ते म्हणाले, "आपण निश्चितच पर्वत तोडून रस्ते तयार करत आहोत, परंतु या मूक प्राण्यांची घरे नष्ट करून नाही तर त्यांचे जतन करून." .वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) नुसार, भारत सरकारने हिमालयाच्या उंच पर्वतीय प्रदेशात हिम बिबट्याला एक प्रमुख प्रजाती म्हणून मान्यता दिली आहे. नॅशनल स्नो लेपर्ड असोसिएशन (SPAI) च्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतात एकूण ७१८ हिम बिबटे आहेत, ज्यामध्ये एकट्या लडाखमध्ये ४७७ हिम बिबट्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.