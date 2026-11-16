ट्रेनिंगदरम्यान जुळले प्रेमाचे धागे, IAS-IPS अधिकारी अडकले विवाहबंधनात; विवेक आर्य आणि अदिती सिंग यांची लव्हस्टोरी चर्चेत

प्रशासकीय सेवेत काम करताना अनेकांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळते. मात्र, कधी कधी याच प्रशिक्षणाच्या काळात आयुष्याचा जोडीदारही भेटतो. अशीच एक सुंदर प्रेमकहाणी सध्या चर्चेत आहे. हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी विवेक आर्य आणि उत्तर प्रदेशातील आयपीएस अघिकारी अदिती सिंग यांचा विवाह चांगलाच चर्चेत आला आहे. रविवार, १५ नोव्हेंबर रोजी हरियाणातल्या पंचकुलामध्ये यांचा लग्न सोहळा पार पडला आहे. यांच्या लग्नानंतर त्यांची प्रेमकहाणी ट्रेंडमध्ये आली आहे. .हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी आणि चरखी दादरी जिल्ह्यातील गोपी गावचे रहिवासी विवेक आर्य आणि उत्तर प्रदेशातील आयपीएस अधिकारी अदिती सिंग यांचा विवाह १५ नोव्हेंबर रोजी पंचकुला येथे पार पडला. कोणताही मुहूर्त न पाहता आर्य समाजाच्या परंपरेनुसार त्यांनी विवाह केला असून या लग्नाची जोरदार चर्चा आहे..राज ठाकरेंची मोठी खेळी! बड्या नेत्यांसह ३५० कार्यकर्त्यांचा मनसेत प्रवेश, एकनाथ शिंदेंसह छावा संघटनेला धक्का.कोण आहेत विवेक आर्य?विवेक आर्य हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी असून त्यांनी पाचवी इयत्ता बेरला येथील सरकारी शाळेतून आणि सहावी ते बारावी इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण कुंजपुरा येथील सैनिक शाळेतून पूर्ण केले. चंदीगडमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर यूपीएएस परीक्षेत १३१ वा क्रमांक पटकावला, यानंतर आयएएस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. .लव्हस्टोरी कशी आहे? आयएएस अधिकारी विवेक आर्य मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत असताना, त्यांची भेट उत्तर प्रदेशातील मेरठच्या रहिवासी आणि हिमाचल प्रदेश केडरच्या आयपीएस अधिकारी अदिती सिंग यांच्याशी झाली. त्यांच्या या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाल्यानंतर त्यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी विवाह केला. .Tarapur Industrial Area : तारापूर औद्योगिक वसाहतीत सोमवारी एकाच दिवशी दोन ठिकाणी आग; निरलॉन कंपनीमागील गवत आणि विराज प्रोफाइलच्या लाईम स्टोअरला भडका.अदिती सिंग यांचं केडर बदललंअदिती सिंग मूळच्या मेरठच्या असून २०२० मध्ये, त्यांनी यूपीपीएससी परीक्षेत ५४ वा क्रमांक मिळवून एसडीएम (उपविभागीय अधिकारी) पद मिळवले. त्यानंतर त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत ६७९ वा क्रमांक मिळवून आयपीएस अधिकारी पद मिळवले. त्यांची नियुक्ती हिमाचल प्रदेश केडरमध्ये झाली होती, परंतु हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी विवेक आर्य यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा हरियाणा केडरमध्ये नियुक्ती झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.