Who Is Kanishak Kataria? IIT मुंबईत शिक्षण... 1 कोटींची नोकरी सोडली, UPSC मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला; प्रेयसीचे मानले आभार

Who Is Kanishak Kataria? भारतातील प्रतिष्ठित आयआयटी मुंबईमधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक तरुण परदेशात मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, याच संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या कनिष्क कटारिया याने वेगळीच वाट निवडली. दक्षिण कोरियामध्ये वार्षिक जवळपास एक कोटी रुपयांचे पॅकेज असलेली नोकरी मिळूनही त्याने ती सोडून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा देण्याचे ध्येय निश्चित करून त्याने अभ्यासाला सुरुवात केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला क्रमांक मिळवला..आयआयटीमधून शिक्षण, दक्षिण कोरियात कोट्यवधींचे पॅकेजकनिष्क कटारिया याने २०१४ मध्ये आयआयटी मुंबईमधून संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विषयात बीटेकची पदवी मिळवली. त्यानंतर तो दक्षिण कोरियाला गेला. तिथे सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सॉफ्टवेअर अभियंता म्हणून त्याने काम सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव मिळाल्यानंतर त्याला आपल्या करिअरविषयी नेमके काय करायचे आहे, याची जाणीव झाली..एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने सांगितले की, अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारताबाहेरचे आयुष्य अनुभवण्याची त्याची इच्छा होती. त्यामुळे दक्षिण कोरियात जवळपास वर्षभर नोकरी केल्यानंतर त्याने मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नोकरीतून अपेक्षित असलेला लोकांशी थेट संपर्क आणि त्यांच्या आयुष्यात योगदान देण्याची संधी मिळत नसल्याची भावना त्याच्या मनात निर्माण झाली होती.दक्षिण कोरियातील त्याचे वार्षिक पॅकेज जवळपास एक कोटी रुपये होते. भारतात परतल्यानंतर त्याचे उत्पन्न आधीच्या तुलनेत जवळपास एक तृतीयांश झाले. त्यानंतर बंगळुरूमधील एका तंत्रज्ञान कंपनीत डेटा सायंटिस्ट म्हणून त्याने काम केले. जवळपास वर्षभर नोकरी केल्यानंतर २०१७ मध्ये त्याने राजीनामा देत नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले..वडील आणि काकांकडून मिळाली प्रेरणाकनिष्कच्या कुटुंबात प्रशासकीय सेवेची पार्श्वभूमी होती. त्याचे वडील संवरमल वर्मा आणि काका कैलाश चंद वर्मा हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी होते. त्यांच्या कामातून त्याला प्रशासनातील जबाबदाऱ्या आणि लोकांसाठी काम करण्याचे महत्त्व समजले. भारताच्या विकासात योगदान देण्याची तसेच सार्वजनिक प्रशासनात सुधारणा घडवण्याची इच्छा असल्याचे त्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते..Who Is Deepa Bhati : तीन मुलांची आई, वयाच्या ४० व्या वर्षी यूपी पीसीएसमध्ये यश; लग्नानंतर १८ वर्षांनी दीपा भाटी बनल्या अधिकारी.दोन वर्षांपासून वर्तमानपत्रांचे वाचनयूपीएससीच्या तयारीसाठी कनिष्कने परीक्षेच्या जवळपास दोन वर्षे आधीपासून वर्तमानपत्रे वाचण्यास सुरुवात केली होती. ऑनलाइन वृत्तमाध्यमे आणि मासिकांचाही तो नियमित अभ्यास करत असे. सुरुवातीला विषय समजून घेण्यासाठी त्याने मार्गदर्शन वर्ग लावले. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि सराव चाचण्यांचाही तयारीत समावेश केला.गणित हा त्याचा ऐच्छिक विषय होता. मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी त्याने विशेष वेळ दिला. परीक्षेच्या काही महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यमांवरील सक्रियता कमी करून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले. अखेर ५ एप्रिल २०१९ रोजी जाहीर झालेल्या २०१८ च्या नागरी सेवा परीक्षेच्या निकालात त्याने पहिला क्रमांक पटकावला..यशाचे श्रेय देताना प्रेयसीचाही केला उल्लेखनिकालानंतर एएनआयशी बोलताना कनिष्कने आपल्या यशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. आई-वडील, बहीण आणि प्रेयसीने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्याने आभार मानले. भविष्यात एक चांगला प्रशासकीय अधिकारी बनण्याची अपेक्षा लोकांकडून असेल आणि तेच आपले ध्येय असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.यशाचे श्रेय देताना प्रेयसीचा उल्लेख केल्याने समाजमाध्यमांवर त्याची चर्चा झाली. एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने सांगितले की, यशात योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार मानण्याची शिकवण त्याच्या आई-वडिलांनी दिली आहे. परीक्षेच्या तयारीदरम्यान प्रेयसीने त्याला साथ दिली होती. त्यामुळे तिच्या योगदानाचा उल्लेख करणे त्याला महत्त्वाचे वाटले. अन्य कोणत्याही व्यक्तीने अशी मदत केली असती, तरी त्याने त्या व्यक्तीचेही आभार मानले असते, असे त्याने स्पष्ट केले..राजस्थानमध्ये प्रशासकीय जबाबदारीयूपीएससीमध्ये देशात पहिला क्रमांक मिळवल्यानंतर कनिष्कने भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केला. त्याला राजस्थान केडर मिळाले. २०१९ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी म्हणून तो राज्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत आहे..Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.