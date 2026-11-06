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Who Is Kanishak Kataria? IIT मुंबईत शिक्षण... 1 कोटींची नोकरी सोडली, UPSC मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला; प्रेयसीचे मानले आभार

Who Is Kanishak Kataria? IIT Bombay Graduate's Journey : आयआयटी मुंबईतून शिक्षण घेतलेल्या कनिष्क कटारियाने एक कोटींच्या पगाराची दक्षिण कोरियातील नोकरी सोडून यूपीएससीमध्ये पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला क्रमांक मिळवला.
Who Is Kanishak Kataria?

IIT Bombay graduate Kanishak Kataria quit his nearly Rs 1 crore annual job in South Korea

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Who Is Kanishak Kataria? भारतातील प्रतिष्ठित आयआयटी मुंबईमधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक तरुण परदेशात मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, याच संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या कनिष्क कटारिया याने वेगळीच वाट निवडली. दक्षिण कोरियामध्ये वार्षिक जवळपास एक कोटी रुपयांचे पॅकेज असलेली नोकरी मिळूनही त्याने ती सोडून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा देण्याचे ध्येय निश्चित करून त्याने अभ्यासाला सुरुवात केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला क्रमांक मिळवला.

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