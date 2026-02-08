Trending News

India Pakistan Viral Video : पाकिस्तानात भारतीय तरुणाने सामान खरेदी केल्यावर दिले पैसे, मात्र विक्रेत्याने जिंकली लाखोंची मने, पाहा नेमकं काय घडलं ?

Indian Tourist in Pakistan : एका भारतीय तरुणाने पाकिस्तानमध्ये खरेदी करताना भारतीय चलन दिल्याचा अनुभव व्हिडिओत शेअर केला. दुकानदाराने भारतीय चलन स्वीकारण्यास नकार दिला, पण संभाषणातून खरी ओळख समोर आली.
India Pakistan Viral Video : पाकिस्तानात भारतीय तरुणाने सामान खरेदी केल्यावर दिले पैसे, मात्र विक्रेत्याने जिंकली लाखोंची मने, पाहा नेमकं काय घडलं ?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पाकिस्तानचा उल्लेख आला की द्वेषाची भावना निर्माण होते. तरीही, लोक नेहमीच प्रेमाने जगाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतील. भारतात असो वा पाकिस्तान, दोन्ही बाजूंनी असे लोक आहेत. एका भारतीयाने पाकिस्तानात आल्यावर असाच अनुभव घेतला आणि व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
viral video

Related Stories

No stories found.