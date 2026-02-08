India Pakistan Viral Video : पाकिस्तानात भारतीय तरुणाने सामान खरेदी केल्यावर दिले पैसे, मात्र विक्रेत्याने जिंकली लाखोंची मने, पाहा नेमकं काय घडलं ?

पाकिस्तानचा उल्लेख आला की द्वेषाची भावना निर्माण होते. तरीही, लोक नेहमीच प्रेमाने जगाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतील. भारतात असो वा पाकिस्तान, दोन्ही बाजूंनी असे लोक आहेत. एका भारतीयाने पाकिस्तानात आल्यावर असाच अनुभव घेतला आणि व्हिडिओ शेअर केला आहे. .Rizwansidravlog या पेजने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, रिझवान बाईक चालवताना दिसतो. नंतर तो एका विक्रेत्याला थांबवतो आणि वस्तू खरेदी करायला सुरुवात करतो, पण त्याला भारतीय रुपयांचे चलन देतो..तो १०० रुपयांची नोट देतो आणि विचारतो, "हे चालणार नाही का?" विक्रेता उत्तर देतो, "नाही," आणि तो आश्चर्यचकित होतो. रिझवान म्हणतो, "हे घे. याचे ५० झाले पण मी तुला १०० देत आहे, ज्याची किमंत इथे ३०० होईल.".Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने.दुकानदार विचारतो, "खरं सांग, तू भारतीय आहेस का?" रिझवान सहमत होतो आणि त्याला पाकिस्तानी चलन देतो. तो क्षणभर विचार करतो, नंतर म्हणतो, "हे घे, तू पाहुणा आहेस." खूप आग्रह केल्यानंतर, तो पैसे घेण्यास तयार होतो..हा व्हिडिओ पाहून लोक खूप आनंदित झाले आहेत. एका यूजरने लिहिले की मी एक भारतीय हिंदू आहे पण हा व्हिडिओ पाहून त्याला खूप मानसिक शांती मिळाली..FAQs प्र.१ हा व्हिडिओ कोणी शेअर केला आहे? उ. Rizwansidravlog या सोशल मीडिया पेजने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.प्र.२ व्हिडिओमध्ये नेमकं काय घडलं? उ. भारतीय तरुणाने पाकिस्तानमध्ये खरेदी करताना भारतीय नोट दिली आणि दुकानदाराने पाहुणचाराची भावना दाखवली.प्र.३ दुकानदाराने पैसे का घेण्यास नकार दिला? उ. भारतीय पाहुणा असल्यामुळे माणुसकीच्या नात्याने त्याने पैसे न घेण्याचा निर्णय घेतला.प्र.४ हा व्हिडिओ लोकांना का भावतोय? उ. राजकीय तणावाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेचा संदेश देत असल्यामुळे हा व्हिडिओ भावतोय.प्र.५ या व्हिडिओवर लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे? उ. अनेक भारतीय व पाकिस्तानी युजर्सनी मानसिक शांती, आनंद आणि आशेची भावना व्यक्त केली आहे.प्र.६ या घटनेतून काय संदेश मिळतो? उ. देश वेगळे असले तरी माणुसकी, प्रेम आणि आदर ही भावना सार्वत्रिक आहे, हा मुख्य संदेश मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.