Army Love Story : हमारी अधुरी कहाणी! शहीद मेजर नायर यांची हार्टब्रेकिंग लवस्टोरी; ज्या मुलीवर प्रेम केलं तिला पॅरालिसिस झाला अन्...

Major Shashidharan Nair And Trupti Nair Love story : शहीद मेजर शशिधरन नायर यांची प्रेमकहाणी आणि देशसेवा आजही प्रेरणा देते.
Indian Army Martyr Love stories
Indian Army Martyr Love storiesesakal
Saisimran Ghashi
Summary

  • इंडियन आर्मीबद्दल प्रत्येकाला उत्सुकता असते

  • आज आम्ही तुम्हाला सेनेच्या अधिकाऱ्याची अशीच प्रेमकहाणी सांगणार आहे

  • शहीद मेजर शशिधर नायर आणि तृप्ती शशिधर नायर यांची लवस्टोरी

भारतीय सेना, सेनेचे अधिकारी आणि त्यांच्या आयुष्याबद्दल कॉमनमन म्हणून फार उत्सुकता असते. इंडियन आर्मीसंबंधीच्या वेब सिरिज, चित्रपटही खूप पसंत केले जातात. तर आज आम्ही तुम्हाला देशसेवा करणाऱ्या एका सैनिकाची प्रेमकहाणी सांगणार आहोत जी वाचून तुमच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही.

