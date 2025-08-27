Army Love Story : हमारी अधुरी कहाणी! शहीद मेजर नायर यांची हार्टब्रेकिंग लवस्टोरी; ज्या मुलीवर प्रेम केलं तिला पॅरालिसिस झाला अन्...

इंडियन आर्मीबद्दल प्रत्येकाला उत्सुकता असतेआज आम्ही तुम्हाला सेनेच्या अधिकाऱ्याची अशीच प्रेमकहाणी सांगणार आहे शहीद मेजर शशिधर नायर आणि तृप्ती शशिधर नायर यांची लवस्टोरी.भारतीय सेना, सेनेचे अधिकारी आणि त्यांच्या आयुष्याबद्दल कॉमनमन म्हणून फार उत्सुकता असते. इंडियन आर्मीसंबंधीच्या वेब सिरिज, चित्रपटही खूप पसंत केले जातात. तर आज आम्ही तुम्हाला देशसेवा करणाऱ्या एका सैनिकाची प्रेमकहाणी सांगणार आहोत जी वाचून तुमच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही..मेजर शशिधर नायर यांची कहाणी ही केवळ देशसेवेचीच नव्हे तर अतुलनीय प्रेमाची आणि निष्ठेची गाथा आहे. ११ जानेवारी २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील नौशेरा सेक्टरमध्ये आयईडी स्फोटात मेजर शशिधर आणि रायफलमन जीवन गुरुंग शहीद झाले. मात्र त्यांच्या शौर्यासोबतच त्यांची प्रेमकहाणी आजही लोकांच्या मनात प्रेरणा जागवते..Army Love : आर्मी ऑफिसरची प्रेयसी म्हणून ज्या वेदना...कॅप्टनने शेअर केलं 25 वर्षांपूर्वीचं प्रेम पत्र, स्टोरी वाचून डोळ्यात पाणी येणारच.पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमधून पदवी घेतलेले शशिधर लहानपणापासूनच सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न पाहायचे. एनसीसीत असताना त्यांचा हा निश्चय अधिक दृढ झाला. २७ व्या वर्षी त्यांची भेट २६ वर्षीय तृप्तीशी एका मित्राच्या संपर्कातून झाली. मित्र सांगतात शशिधरसाठी हे पहिल्या नजरेतील प्रेम होते. अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. पण नियतीने त्यांच्या प्रेमाची कसोटी घ्यायचे ठरवले..Shubhanshu Shukla : दीड वर्षानंतर घरी आले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला; गावात जंगी स्वागत अन् लहान मुलांनी दिलं खास गिफ्ट, पाहा व्हिडिओ.लग्नानंतर फक्त आठ महिन्यांत तृप्तीला मल्टीपल आर्टेरिओस्क्लेरोसिसमुळे अर्धांगवायूचा झटका आला. ती चालू शकत नव्हती व्हीलचेअरवर अवलंबून होती. काही मित्रांनी शशिधरला लग्न तोडण्याचा सल्ला दिला पण त्यांनी तो ठामपणे नाकारला. उलट त्यांनी तृप्तीशी लग्न करून तिच्यासोबत आयुष्यभर साथ देण्याचा निर्धार केला. लग्नानंतर तृप्तीला पुन्हा एकदा झटका आला ज्यामुळे तिच्या कंबरेखालील भाग पूर्णपणे निकामी झाला. तरीही शशिधर तिच्यासाठी खंबीरपणे उभे राहिले. मग ती पार्टी असो वा कौटुंबिक मेळावा ते तृप्तीला व्हीलचेअरवर घेऊन हसत-खेळत फिरायचे..Army Love : आर्मी ऑफिसरची प्रेयसी म्हणून ज्या वेदना...कॅप्टनने शेअर केलं 25 वर्षांपूर्वीचं प्रेम पत्र, स्टोरी वाचून डोळ्यात पाणी येणारच.मित्रांना हे दृश्य पाहून आश्चर्य वाटायचे असे प्रेम त्यांनी फक्त कथांमध्येच ऐकले होते. शहीद होण्याच्या दहा दिवस आधी रजेवर असताना शशिधर तृप्तीची भीती घालवत होते. काश्मीरमधील त्यांच्या पोस्टिंगमुळे ती काळजीत होती. “मी परत येईन,” असे वचन त्यांनी दिले पण ते अधुरेच राहिले. नौशेरा सेक्टरमध्ये शोधमोहिमेचे नेतृत्व करताना स्फोटात त्यांनी प्राण गमावले. मेजर शशिधर यांनी देशासाठी आणि प्रेमासाठी दिलेली ही आहुती आजही प्रत्येकाला प्रेरणा देते..FAQs Who was Major Shashidhar Nair?मेजर शशिधर नायर कोण होते?मेजर शशिधर नायर हे भारतीय सैन्यातील शूर अधिकारी होते, जे २०१९ मध्ये नौशेरा सेक्टरमध्ये आयईडी स्फोटात शहीद झाले.How did Major Nair meet Tripti?मेजर नायर यांची तृप्तीशी भेट कशी झाली?मेजर नायर आणि तृप्ती यांची भेट एका कॉमन फ्रेंड ग्रुपद्वारे झाली, जिथे त्यांना पहिल्या नजरेत प्रेम झाले.What happened to Tripti after marriage?लग्नानंतर तृप्तीचे काय झाले?लग्नानंतर तृप्तीला मल्टीपल आर्टेरिओस्क्लेरोसिसमुळे अर्धांगवायूचा झटका आला, ज्यामुळे ती व्हीलचेअरवर अवलंबून राहिली.How did Major Nair support Tripti after her illness?तृप्तीच्या आजारानंतर मेजर नायर यांनी तिला कशी साथ दिली?मेजर नायर तृप्तीला व्हीलचेअरवर पार्ट्या आणि कौटुंबिक मेळाव्यांमध्ये घेऊन जायचे आणि तिची काळजी घ्यायचे.What was Major Nair’s promise to Tripti before his death?मृत्यूपूर्वी मेजर नायर यांनी तृप्तीला काय वचन दिले होते?मेजर नायर यांनी तृप्तीला काश्मीरमधून परत येण्याचे वचन दिले होते, पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.