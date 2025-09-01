Yogesh Alekari Video : जगसफारीचे स्वप्न भंगले! मुंबईच्या बाईकरची गाडी लंडनमधून गेली चोरीला, इमोशनल व्हिडिओ केला शेयर

योगेश अलकरी याची केटीएम मोटरसायकल आणि सामान नॉटिंगहॅम, यूके येथे चोरीला गेल्याने त्याचा जागतिक प्रवास थांबला.ब्रिटनमधील मोटरसायकल चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे प्रवाशांना सुरक्षित पार्किंग आणि ट्रॅकर वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.स्थानिक मराठी समुदाय आणि भारतीय दूतावास योगेशला या संकटातून सावरण्यासाठी मदत करत आहे..मुंबईचा मोटरसायकलप्रेमी योगेश अलकरी याच्या जगसफारी गेला होता, पण ब्रिटनमधील नॉटिंगहॅममध्ये त्याला मोठा धक्का बसला. गेल्या आठवड्यात दुपारच्या वेळी त्याची केटीएम मोटरसायकल आणि त्यातील सर्व सामान, पासपोर्ट, पैसे, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चोरीला गेली. मुंबईपासून सुरू झालेला हा प्रवास अनेक महिन्यांनंतर युरोपात पोहोचला होता आणि पुढील टप्पा आफ्रिकेचा होता. मात्र नॉटिंगहॅम येथे मित्राला भेटण्यासाठी थांबलेल्या योगेशच्या नाश्त्याच्या वेळेत ही दुर्दैवी घटना घडली..जागतिक मोटरसायकल प्रवासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी मेहनत, धैर्य आणि इच्छाशक्ती याची तुलना होऊ शकत नाही. योगेशने या प्रवासात अविस्मरणीय आठवणी जमा केल्या पण चोरांनी त्याच्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले. हा केवळ योगेशचाच अनुभव नाही यापूर्वी प्रसिद्ध यूट्यूबर नोराली उर्फ ‘इट्ची बूट्स’ यांची मोटरसायकलही वेल्समधील स्वानसी येथे चोरीला गेली होती. ब्रिटनमधील मोठ्या शहरांमध्ये मोटरसायकल चोरीच्या घटना वाढत आहेत आणि यामुळे प्रवाशांना सावध राहण्याची गरज आहे..Password Hack : तुमचा पासवर्ड लीक झालाय असं वाटतंय का? चुटकीसरशी माहिती करा एका क्लिकवर.स्थानिक मराठी समुदायाने योगेशला मदत करण्यासाठी मँचेस्टर येथे निधी संकलन सुरू केले आहे. या संकटातून तो लवकर सावरेल अशी आशा आहे. त्याच्या प्रवासातील अनुभव आणि आठवणी कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्याच्या कॅमेऱ्यासह प्रवासातील फुटेज गमावण्याची भीती आहे जी त्याच्यासाठी मोठा धक्का ठरू शकते. मोटरसायकलप्रेमींसाठी हा एक इशारा आहे..सुरू झाला फ्लिपकार्टचा Freedom Sale; स्मार्टफोनवर मिळतोय 60% पर्यंत बंपर डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर...ब्रिटनमध्ये प्रवास करताना मोटरसायकल सुरक्षित ठिकाणी जसे की मल्टिस्टोरी कार पार्कमध्ये ठेवावी, चांगले ट्रॅकर लावावे आणि हँडल किंवा डिस्क लॉकवर अवलंबून राहू नये. योगेशच्या या प्रवासाला पुन्हा गती मिळावी यासाठी बजाज/केटीएम आणि भारतीय दूतावास त्याला तातडीने मदत करतील अशी अपेक्षा आहे. योगेश लवकरच सुरक्षितपणे भारतात परतेल आणि त्याचा हा प्रवास पुन्हा सुरू होईल अशी सर्वांना आशा आहे..FAQsWhat happened to Yogesh Alekari in Nottingham, UK?नॉटिंगहॅम, यूके येथे योगेश अलकरी यांच्यासोबत काय घडले?योगेश यांची केटीएम मोटरसायकल आणि त्यातील पासपोर्ट, पैसे, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुपारच्या वेळी चोरीला गेली.Why was Yogesh in Nottingham?योगेश नॉटिंगहॅम येथे का गेले होते?ते आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी नॉटिंगहॅम येथे गेले होते आणि नाश्ता करत असताना ही चोरी झाली.Is this the first such incident in the UK for world tour bikers?यूकेमध्ये जागतिक प्रवास करणाऱ्या बाइकर्ससाठी ही पहिलीच घटना आहे का?नाही, यापूर्वी यूट्यूबर नोराली उर्फ ‘इट्ची बूट्स’ यांची मोटरसायकलही वेल्समधील स्वानसी येथे चोरीला गेली होती.What precautions should bikers take in the UK?यूकेमध्ये बाइकर्सने कोणती खबरदारी घ्यावी?मोटरसायकल मल्टिस्टोरी कार पार्कमध्ये किंवा दृश्यमान ठिकाणी ठेवावी, चांगले ट्रॅकर लावावे आणि हँडल किंवा डिस्क लॉकवर अवलंबून राहू नये.How is the community supporting Yogesh?समुदाय योगेशला कशी मदत करत आहे?मँचेस्टरमधील स्थानिक मराठी समुदायाने योगेशसाठी निधी संकलन सुरू केले आहे, आणि भारतीय दूतावासाकडून कागदपत्रांसाठी मदत मिळण्याची आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.