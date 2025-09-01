Trending News

Yogesh Alekari Video : जगसफारीचे स्वप्न भंगले! मुंबईच्या बाईकरची गाडी लंडनमधून गेली चोरीला, इमोशनल व्हिडिओ केला शेयर

Biker Yogesh Alekari Bike Stolen in UK Video : मुंबईचा बाइकर योगेश अलकरी याने जागतिक मोटरसायकल प्रवासाला सुरुवात केली होती. पण नॉटिंगहॅम, युके येथे चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना घडली
Summary

  • योगेश अलकरी याची केटीएम मोटरसायकल आणि सामान नॉटिंगहॅम, यूके येथे चोरीला गेल्याने त्याचा जागतिक प्रवास थांबला.

  • ब्रिटनमधील मोटरसायकल चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे प्रवाशांना सुरक्षित पार्किंग आणि ट्रॅकर वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

  • स्थानिक मराठी समुदाय आणि भारतीय दूतावास योगेशला या संकटातून सावरण्यासाठी मदत करत आहे.

मुंबईचा मोटरसायकलप्रेमी योगेश अलकरी याच्या जगसफारी गेला होता, पण ब्रिटनमधील नॉटिंगहॅममध्ये त्याला मोठा धक्का बसला. गेल्या आठवड्यात दुपारच्या वेळी त्याची केटीएम मोटरसायकल आणि त्यातील सर्व सामान, पासपोर्ट, पैसे, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चोरीला गेली. मुंबईपासून सुरू झालेला हा प्रवास अनेक महिन्यांनंतर युरोपात पोहोचला होता आणि पुढील टप्पा आफ्रिकेचा होता. मात्र नॉटिंगहॅम येथे मित्राला भेटण्यासाठी थांबलेल्या योगेशच्या नाश्त्याच्या वेळेत ही दुर्दैवी घटना घडली.

