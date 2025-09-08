Trending News

Viral News : वजन कमी करा अन् लाखोंचा बोनस मिळवा; 'या' प्रसिद्ध कंपनीच्या अनोख्या चॅलेंजची होतेय चर्चा

Weight Loss Challenge : कंपनीने २०२२ पासून आतापर्यंत सात वेळा हे चॅलेंज आयोजित केले आहे आणि सुमारे २० लाख युआन (सुमारे २.४७ कोटी रुपये) किमतीची बक्षिसे वाटली आहेत. मागील एका वर्षात, ९९ कर्मचाऱ्यांनी मिळून ९५० किलो वजन कमी केले.
Employees of Insta360 participate in the Million Yuan Weight Loss Challenge, earning cash rewards for adopting a healthy lifestyle.

Yashwant Kshirsagar
चीनमधील एका प्रसिद्ध टेक कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनोखा मार्ग अवलंबला आहे. याची आता खूप चर्चा होत आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की कर्मचाऱ्यांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारावी म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ही अनोखे चॅलेंज देण्यात आले आहे.

