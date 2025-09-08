Viral News : वजन कमी करा अन् लाखोंचा बोनस मिळवा; 'या' प्रसिद्ध कंपनीच्या अनोख्या चॅलेंजची होतेय चर्चा

चीनमधील एका प्रसिद्ध टेक कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनोखा मार्ग अवलंबला आहे. याची आता खूप चर्चा होत आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की कर्मचाऱ्यांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारावी म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ही अनोखे चॅलेंज देण्यात आले आहे. .चीनची प्रसिद्ध टेक कंपनी अराशी व्हिजन इंक., ज्याला इन्स्टा३६० म्हणूनही ओळखले जाते, या कंपनीने १२ ऑगस्ट रोजी त्यांचे वार्षिक 'मिलियन युआन वेट लॉस चॅलेंज' सुरू केले, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, या चॅलेंजमध्ये सहभागी होण्याचे नियम खूप सोपे आहेत. कोणताही कर्मचारी नोंदणी करू शकतो आणि प्रत्येक ०.५ किलो वजन कमी केल्याबद्दल ५०० युआन (सुमारे ६१०० रुपये) बोनस मिळवू शकतो..या वर्षी जनरल-झेड कर्मचारी शी याकी यांनी ९० दिवसांत २० किलोपेक्षा जास्त वजन कमी केले आणि वजन कमी करणाऱ्या चॅम्पियनचा किताब जिंकला. त्यांना २०,००० युआन (सुमारे २.४७ लाख रुपये) रोख बक्षीस मिळाले. शी यांनी त्यांच्या यशाचे श्रेय शिस्त, नियंत्रित आहार आणि दररोज १.५ तासांच्या व्यायामाला दिले. ते म्हणाले, 'मला वाटते की हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम काळ आहे, जेव्हा मी स्वतःची सर्वोत्तम आदर्श बनू शकते. .ही फक्त सौंदर्याची बाब नाही तर आरोग्याची बाब आहे.' शी यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी ग्रुप चॅटमध्ये 'किन हाओ वेट लॉस मेथड' देखील शेअर केली. हा एक चर्चित डाएट प्लॅन आहे, ज्याच्या मदतीने चिनी अभिनेता किन हाओने १५ दिवसांत १० किलो वजन कमी केले. त्यात एका दिवशी फक्त सोया दूध पिणे, दुसऱ्या दिवशी फक्त कॉर्न किंवा फळे खाणे असे कठोर नियम समाविष्ट आहेत..अडीच कोटींची बक्षिसे मिळवलीकंपनीने २०२२ पासून आतापर्यंत सात वेळा हे चॅलेंज आयोजित केले आहे आणि सुमारे २० लाख युआन (सुमारे २.४७ कोटी रुपये) किमतीची बक्षिसे वाटली आहेत. मागील एका वर्षात, ९९ कर्मचाऱ्यांनी मिळून ९५० किलो वजन कमी केले आणि आपापसात दहा लाख युआनचा बोनस वाटला. .कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, 'या चॅलेंजद्वारे, आम्ही निरोगी जीवनशैलीचा प्रचार करू इच्छितो. आम्ही कर्मचाऱ्यांना कामापेक्षा त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी प्रेरित करू इच्छितो. हे त्यांच्यासाठी एक सकारात्मक प्रोत्साहन आहे, जेणेकरून ते जीवनाकडे पाहू शकतील आणि नवीन उर्जेने काम करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.