काळजाला भिडणारी घटना! ज्या वडिलांनी हात धरून चालायला शिकवलं, त्यांनाच पोत्यात भरून पार्सल करण्याचा मुलीचा प्रयत्न; पाहा व्हिडिओ

सोशल मीडिया रील्स बनवण्याचे लोकांना किती वेड आहे, याचे एक भयानक आणि विचित्र उदाहरण बंगळूरमधून समोर आले आहे. एका कुटुंबाने रील बनवण्यासाठी आपल्या वृद्ध वडिलांना एका मोठ्या बॅगेत घालून कुरियर करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी घडली आहे. एक महिला, तिचा पती आणि तिचे सासरचे लोक व्यालीकावल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका कुरिअर कार्यालयात एक मोठे पार्सल घेऊन आले. पार्सलच्या असामान्य मोठ्या आकारामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना संशय आला. जेव्हा त्यांनी कुटुंबाला त्यात काय आहे असे विचारले, तेव्हा कोणीही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. जेव्हा कर्मचाऱ्यांनी पॅकेज उघडले, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला..बॅगेत श्वास घेण्यास त्रास होत असलेला एक वृद्ध माणूस होता. चौकशीअंती असे आढळून आले की, कुरिअर बुक करायला आलेल्या महिलेचे ते वडील होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पकडले गेल्यानंतरही त्या कुटुंबाने आपली चूक कबूल करण्याऐवजी आपल्या कृतीचे समर्थन करणे सुरूच ठेवले. त्यांनी पोलिसांना सांगितले की, उगादी आणि रमजानच्या सणांदरम्यान बस तिकिटांच्या तुटवड्याची समस्या त्यांना लोकांसमोर आणायची होती..तिकिटांच्या तुटवड्यामुळे माणसांनासुद्धा कुरिअरने पाठवावे लागते. हा संदेश देण्यासाठी एक व्हिडिओ तयार करणे हे त्यांचे ध्येय होते. कर्मचाऱ्यांच्या विरोधानंतरही त्या कुटुंबाने आग्रह धरला की त्यांनी खूप मेहनत केली आहे. त्यामुळे पार्सल बुक केलेच पाहिजे. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून पोलिसांना कळवण्यात आले. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कुटुंबाला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेले. पोलिसांनी कुटुंबातील सदस्यांनी माफी मागितल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. भविष्यात असे धोकादायक कृत्य पुन्हा न करण्याची कडक ताकीद देऊन त्यांना सोडून दिले.