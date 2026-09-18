बाप्पाच्या मूर्तीवर साप, झुरळं अन् पाल! सुरतमध्ये गणेशोत्सवात 'Khatro ke Khiladi' थीम डेकोरेशन, Viral Video

सध्या राज्यभरात गणेश उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. राज्यभरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले असून बॅलेन्सिंगसह अनेक गणेश मूर्ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विविध रूपात असलेल्या अनेक मूर्तींची चर्चा रंगली आहे. .असे असताना सध्या सोशल मीडियावर एक गणेश मूर्ती व्हायरल झाली आहे, ज्यामध्ये गणेशोत्सवात 'Khatro ke Khiladi' थीम डेकोरेशन करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर बाप्पाच्या मूर्तीवर साप, झुरळं अन् पाल असे कीटक ठवलेली मूर्ती बसवण्यात आली आहे. या प्रकारचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून भक्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..MIDC Land Acquisition: महागावात एमआयडीसी भूसंपादन सर्वेक्षणाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध; मोजणी थांबवावी लागली.इन्स्टाग्रामवर 'ब्युटीफुल सुरत' या अकाऊंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे, 'सुरतमधील खतरों के खिलाडी थीम गणपती मंडळ' असे कॅप्शन देत हा विडिओ पब्लिश करण्यात आला आहे. .या व्हिडिओमध्ये गणेशोत्सवात 'खतरों के खिलाडी थीम'चे डेकोरेशन करण्यात आले आहे. तसेच निद्रावस्थेत असलेल्या एका गणेश मूर्तीला माणसांप्रमाणे कपडे घातल्याचे दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर 'खतरों के खिलाडी'मधील एका टास्क प्रमाणे या गणेश मूर्तीवर उंदीर, साप, पाल देखील ठेवण्यात आले आहेत..रोहित शर्माचा Mumbai Indians मधील 'सहकारी' Ajit Agarkar ची जागा घेणार; आता हिटमॅन २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणारच....त्याचबरोबर या मूर्तीच्या आजूबाजूला 'खतरों के खिलाडी' या शोचे पोस्टर लावून डेकोरेशन करण्यात आलं आहे. तथापि, ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून गणेश भक्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .या व्हिडिओवर एका युजरने असे म्हटले आहे की, 'खूपच वाईट, कृपया बाप्पाची अशी विटंबना करू नका. आपण मूर्ती नेहमी योग्य आदर आणि काळजीपूर्वक ठेवली पाहिजे.' तर दुसऱ्या युजरने ' बाप्पा हा चेष्टेचा विषय नाही. युनिकच्या नावाखाली त्यांनी बाप्पाची थट्टा केली आहे' अशी कमेंट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.