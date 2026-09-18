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बाप्पाच्या मूर्तीवर साप, झुरळं अन् पाल! सुरतमध्ये गणेशोत्सवात 'Khatro ke Khiladi' थीम डेकोरेशन, Viral Video

Surat Ganeshotsav 'Khatro Ke Khiladi' Theme Decoration: सुरतमध्ये गणेशोत्सवात 'खतरों के खिलाडी' थीमचं डेकोरेशन करण्यात आलं आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Surat Ganeshotsav 'Khatro Ke Khiladi' Theme Decoration

Surat Ganeshotsav 'Khatro Ke Khiladi' Theme Decoration

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

सध्या राज्यभरात गणेश उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. राज्यभरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले असून बॅलेन्सिंगसह अनेक गणेश मूर्ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. विविध रूपात असलेल्या अनेक मूर्तींची चर्चा रंगली आहे.

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