Viral News : 'जय श्री राम' म्हणा अन् ५०० रूपये सवलत मिळवा! डॉक्टरची रुग्णांसाठी अनोखी ऑफर, सोशल मीडियात तूफान चर्चा

हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना बिलामध्ये किंवा उपचारामध्ये विशेष प्रसंगी सवलतींच्या जाहिराती तुम्ही कदाचित पाहिल्या असतील. विशेष कॅम्प किंवा आणखी काही सामाजिक उद्देश्य अशावेळी हॉस्पिटल्स आपल्या रुग्णांच्या सोयीसाठी अशा प्रकारच्या सवलतींच्या योजना वारंवार जाहीर करत असतात. पण, एखादी विशिष्ट घोषणा देणाऱ्या रुग्णांसाठीच खास सवलत जाहीर करणारा एखादा डॉक्टर तुम्ही कधी पाहिला आहे का? .कोलकाता येथील हृदयरोगतज्ज्ञ पी.के. हाजरा यांनी एक पोस्टर जारी केले असून, त्याद्वारे त्यांनी आपल्या सर्व रुग्णांना एक विशेष सवलत देऊ केली आहे. जर रुग्णांनी "जय श्री राम" हा नारा दिला, तर त्यांना त्यांच्या तपासणी शुल्कावर ५०० रुपयांची सवलत मिळेल. त्यांचे हे पोस्टर सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर खूप व्हायरल होत आहे.. ५०० रुपयांची सवलत मिळवा खरोखरच, सोमवारी कोलकाता येथे हृदयविकाराने ग्रस्त असलेल्या तीन रुग्णांना "जय श्री राम" हा नारा दिल्याबद्दल प्रत्येकी ५०० रुपयांची सवलत मिळाली. शहरातील एक अग्रगण्य हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रकाश कुमार हाजरा यांनी रविवारी दुपारी ही सवलत योजना जाहीर केली होती; त्यानुसार, जो कोणी रुग्ण "जय श्री राम" म्हणेल, त्याला ही सवलत दिली जाणार होती. या उद्देशाने त्यांनी एक क्यूआर कोड देखील उपलब्ध करून दिला होता. .एका इंग्रजी वर्तमानपत्राशी बोलताना डॉ. हाजरा म्हणाले, "मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली आहे. 'जय श्री राम' हा काही धार्मिक नारा नाही; तो एक राजकीय नारा आहे. मी जे काही पोस्ट केले किंवा जाहीर केले आहे, ते पूर्णपणे योग्य आहे. मी केवळ लोकांना मदत करत आहे.".बंगालमधील काँग्रेस नेत्याचे दिले उदाहरण डॉ. हाजरा यांनी प्रसिद्ध वैद्य आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बिधान चंद्र रॉय यांचे उदाहरण दिले. डॉ. रॉय यांनी २६ जानेवारी १९५० पासून ते १ जुलै १९६२ रोजी त्यांच्या निधनापर्यंत बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. डॉ. रॉय हे 'कार्डिओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया'चे पहिले अध्यक्ष देखील होते. "बिधान बाबू हे एक महान वैद्य आणि काँग्रेसचे नेते होते, जे पुढे जाऊन मुख्यमंत्री बनले; त्याचप्रमाणे, सीपीएमशी (CPM) संबंधित असेही काही डॉक्टर आहेत, जे 'लाल सलाम' म्हणतात. मला माझे राजकीय मत बाळगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मग, मी 'जय श्री राम' का म्हणू नये?" असा प्रश्न उपस्थित करत डॉ. हाजरा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.