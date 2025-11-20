Leopard Sex Video : बिबट्या प्रायव्हेट काम करत असताना अचानक समोरून बस आली अन्, व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल...

Viral Video Trends Leopard : मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर बिबट्या आणि वाघांच्या व्हिडिओंची अक्षरशः रेलचेल पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात नाशिकपासून कोल्हापूर, नागपूरपर्यंत नागरी वस्तीत दिसणाऱ्या बिबट्यांमुळे वनविभागाची चिंता वाढली असून नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे. अशातच, कर्नाटकातील जंगल सफारीदरम्यानचा एक थरारक व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..या व्हिडिओमध्ये तीन बिबट्यांचा एकत्र वावर दिसून येतो. यातील दोन बिबट्यांची जणू ‘मिटींग’ सुरू असल्याचा भास होत असताना, तिसरा बिबट्या त्यांच्या समोरून निवांत चालत जाताना दिसतो. हा अनोखा क्षण वनविभागाच्या बसमधून सफारीचा आनंद घेत असलेल्या पर्यटकांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..हा व्हिडिओ कर्नाटक पर्यटन विभागाच्या जंगल सफारीदरम्यान शूट झाल्याचे समोर येत आहे. बंगळुरूजवळील बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर होताच त्यावर नेटिझन्सकडून मिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी हे दृश्य रोमांचक असल्याचे म्हटले तर काहींनी सुरक्षा व्यवस्थेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत..बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवांचे सुरक्षित आश्रयस्थानबंगळुरू शहरापासून काही अंतरावर असलेले बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान १९७० मध्ये स्थापन झाले आणि १९७४ मध्ये अधिकृतपणे राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा मिळवला. येथे वाघ, सिंह, हत्ती, बिबटे तसेच अनेक दुर्मिळ पक्षी व वन्यजीव यांचा अधिवास आहे. पर्यटकांसाठी जीप आणि बस सफारीची उत्तम सोय करण्यात आली आहे. उद्यानाचा एक भाग “बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क” नावाने ओळखला जातो, जिथे आधुनिक प्राणीसंग्रहालय असून वन्यजीव संवर्धनाचे महत्त्वपूर्ण काम केले जाते..सोशल मीडियावरील चर्चेला उधाणवन्यजीवांचे असे क्षण प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळणे दुर्मिळ. त्यामुळे हा व्हिडिओ सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. अनेकांनी वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेची आणि नैसर्गिक अधिवासाच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित केली आहे.देशातील पहिले ‘पूर्ण सौरऊर्जेवर’ चालणारे प्राणीसंग्रहालयपर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने कर्नाटक सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भारतातील पहिले पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालणारे प्राणीसंग्रहालय १ मेगावॅटचा सौर प्रकल्प उभारण्यात आला त्यामुळे वीज खर्चात मोठी बचत आणि पर्यावरणपूरक उद्यानाचे स्वप्न साकार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यासंदर्भात माहिती दिली असून, हा उपक्रम इतर राज्यांसाठीही आदर्श असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.