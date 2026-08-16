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Viral Video : तीन वर्षांचा चिमुकला आईची तक्रार घेऊन थेट पोलीस चौकीत पोहोचला, म्हणाला- तिला जेलमध्ये टाका; कारण ऐकून पोलिसांनाही आवरेना हसू

Child Complains Against Mother : पोलिसांनी गंमतीने त्याची तक्रार कागदावर लिहून घेतल्याचे नाटक केले आणि मुलानेही सही म्हणून कागदावर रेघोट्या मारल्या; हा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला आहे.
3-Year-Old Boy Reaches Police Station to Complain Against Mother

3-Year-Old Boy Reaches Police Station to Complain Against Mother

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

3-Year-Old Boy Reaches Police Station to Complain Against Mother : मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्यात झालेली एक घटना सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. ही घटना जरी २०२२ मधील असली, तरी तिचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहे. ढेढतलाई पोलीस चौकीत एका अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलाने आपल्या आईविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी हजर झाला होता. त्याच्या तक्रारीचे कारण ऐकून उपस्थित सगळेच हसू लागले.

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