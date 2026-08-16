Viral Video : तीन वर्षांचा चिमुकला आईची तक्रार घेऊन थेट पोलीस चौकीत पोहोचला, म्हणाला- तिला जेलमध्ये टाका; कारण ऐकून पोलिसांनाही आवरेना हसू

3-Year-Old Boy Reaches Police Station to Complain Against Mother : मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्यात झालेली एक घटना सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. ही घटना जरी २०२२ मधील असली, तरी तिचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणावर फिरत आहे. ढेढतलाई पोलीस चौकीत एका अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलाने आपल्या आईविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी हजर झाला होता. त्याच्या तक्रारीचे कारण ऐकून उपस्थित सगळेच हसू लागले..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा छोटा मुलगा चॉकलेट किंवा कँडी खाण्याचा हट्ट करत होता. त्याच वेळी त्याची आई त्याला अंघोळ घालण्याचा आणि कपाळावर काजळ किंवा टिळा लावण्याचा प्रयत्न करत होती. मुलाच्या हट्टीपणामुळे वैतागलेल्या आई त्याला ओरडली आणि हलकीशी चपराकही लगावली. एवढ्याशा गोष्टीवरून मुलगा आईवर चिडला. त्याने वडिलांकडे पोलिसांकडे नेण्याचा हट्ट धरला. वडिलांनीही त्याचे म्हणणे मान्य केले आणि त्याला ढेढतलाई पोलीस चौकीत घेऊन गेले..अकोल्यात हातात बांगड्या, ओठांवर लिपस्टिक... धावत्या ट्रेनमध्ये तरुणीची छेड काढणं पडलं महागात; टवाळखोराला अनोखी शिक्षा.तेथे उपनिरीक्षक प्रियांका नायक यांनी मुलाला काय झाले असे विचारले. तेव्हा निरागस मुलाने आपल्याच शब्दांत तक्रार करण्यास सुरुवात केली. तो म्हणाला, “आई माझे चॉकलेट चोरते आणि मला मारते; तिला जेलमध्ये टाका.” हे ऐकताच पोलीस कर्मचारी आणि चौकीत उपस्थित असलेले इतर लोक जोरात हसू लागले..पोलीस अधिकाऱ्याने मात्र मुलाच्या निरागसतेला पूर्ण साथ दिली.त्यांनी कागद आणि पेन काढले आणि मुलाची तक्रार लिहून काढण्याचे नाटक केले. त्याला सही करण्यास सांगितले असता मुलाने पेनने कागदावर काही रेघोट्या ओढल्या. हा क्षण टिपणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..लोक मुलाची निरागसता, त्याची ‘न्याय’ मिळवण्याची अनोखी पद्धत आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेला साथ याबाबत मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत.लहान मुलांचे जग खरोखरच वेगळे असते. एखादी छोटीशी गोष्ट मनावर घेतली की ती मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. ही घटना त्याचेच एक जिवंत उदाहरण आहे. सोशल मिडिया युजर्स या व्हिडिओला पाहून हसत-हसत शेअर करत आहेत आणि मुलाच्या या ‘पोलीस तक्रारी’ला भरभरून लाइक देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.