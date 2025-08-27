Video : तरुणाने तरुणीशेजारी बसून पॅन्ट काढली अन्...; लोकल ट्रेनमध्ये केले घाणेरडे चाळे, मुंबईतला धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

लोकल ट्रेनमध्ये तरुणाने तरुणीशेजारी बसून अश्लील कृत्य केल्याने प्रवाशांमध्ये संताप पसरला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर इतर प्रवाशांनी त्या तरुणाला चोप दिला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..Trending Video : सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ठाणे-वाशी हार्बर लाइनच्या लोकल ट्रेनमध्ये मंगळवारी (२६ ऑगस्ट) दुपारी १:३० वाजता घडलेल्या विनयभंगाच्या धक्कादायक घटनेने सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आहे. एका तरुणाने प्रवासादरम्यान तरुणीच्या बाजूच्या सीटवर बसून हस्तमैथुनासारखे अश्लील कृत्य केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यामुळे समाजातील विकृत मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..या घटनेत समोरच्या सीटवर बसलेल्या एका सजग प्रवाशाने हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला. त्याने तातडीने बाजूला बसलेल्या तरुणीला सावध केले. आपल्या बाजूला घडणारा हा घृणास्पद प्रकार लक्षात येताच तरुणी संतापली आणि ती धाडकन सीटवरून उठली. तिने त्या तरुणाला चांगलाच चोप देत सर्वांसमोर त्याची लाज काढली..Video : चुकीचं काम करताना पोलिसांना सापडली; भिऊन महिलेने फाडले स्वतःचेचं कपडे, अश्लीलतेची हद्द पार करणारा व्हिडिओ व्हायरल.इतर प्रवाशांनीही मध्यस्थी करत त्या तरुणाला चोप दिला आणि ट्रेनमधून खाली उतरवले. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप पसरला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “अशा विकृतांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी,” अशी प्रतिक्रिया एका युजरने दिली..Panipuri Video : या बाईला आवरा कुणीतरी! चक्क काटा चमच्याने खाल्ली पाणीपुरी; दुसऱ्यांनाही शिकवलं, व्हिडिओ पाहून तुमचंही डोकं फिरेल.तर दुसऱ्या एकाने लिहिले, “सार्वजनिक ठिकाणीही महिलांना सुरक्षित वाटत नाही हे लज्जास्पद आहे.” या घटनेने पुन्हा एकदा रेल्वे आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत तपास सुरू केला असून समाजात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे..FAQs What happened in the Thane local train incident? / ठाणे लोकल ट्रेनमधील घटना काय होती?ठाणे-वाशी लोकल ट्रेनमध्ये एका तरुणाने तरुणीच्या बाजूला बसून हस्तमैथुनासारखे अश्लील कृत्य केले, जे एका प्रवाशाने व्हिडीओत कैद केले.How did the woman react to the incident? / त्या तरुणीने या घटनेला कसा प्रतिसाद दिला?तरुणीने प्रकार लक्षात येताच संतापून सीटवरून उठली आणि त्या तरुणाला मारहाण करत त्याची बेइज्जत केली.What actions were taken by other passengers? / इतर प्रवाशांनी काय कारवाई केली?इतर प्रवाशांनी मध्यस्थी करत त्या तरुणाला चोप दिला आणि त्याला ट्रेनमधून खाली उतरवले.How did the video become viral? / हा व्हिडीओ व्हायरल कसा झाला?समोरच्या सीटवरील प्रवाशाने हा प्रकार व्हिडीओत कैद करून सोशल मीडियावर शेअर केला, ज्यामुळे तो व्हायरल झाला.What is being done about women’s safety after this incident? / या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय होत आहे?पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.