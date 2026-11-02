दुचाकीलाच बनवलं फिरतं पंक्चर दुकान! तरुणाचा भन्नाट जुगाड व्हायरल, पाहा VIDEO

Mobile Puncture Service: आपल्या देशात जुगाड आणि कल्पकतेची कमी नाही. याचाच प्रत्यय सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओतून येत आहे. कर्नाटकातील मंगलुरू शहरातील एका तरुणाने आपल्या दुचाकीलाच फिरतं पंक्चर दुरुस्ती केंद्र बनवलं आहे. त्याच्या या भन्नाट कल्पनेची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. .अनेकदा प्रवास करताना अचानक गाडीचं टायर पंक्चर होतं. अशावेळी जवळपास मेकॅनिक नसेल तर वाहन ढकलत न्यावं लागतं किंवा मदतीसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागते. मात्र, मंगलुरूमधील या तरुणाने याच समस्येवर भन्नाट उपाय शोधला आहे. व्हायरल व्हिडीओमध्ये त्याच्या दुचाकीवर एअर कंप्रेसर, पंक्चर दुरुस्तीसाठी लागणारी साधनं, विविध टूल्स आणि रात्रीच्या वेळी काम करण्यासाठी लाइटची व्यवस्था केलेली दिसते..Premium|Third Mumbai : मुंबईपलीकडे घरबांधणीचा विस्तार; तिसरी मुंबई आणि पालघरकडे वाढता कल.म्हणजेच पंक्चर काढण्यासाठी लागणारं जवळपास सर्व साहित्य त्याने दुचाकीवरच व्यवस्थित बसवलं आहे. एखाद्या वाहनचालकाची गाडी रस्त्यात पंक्चर झाली की हा तरुण थेट घटनास्थळी पोहोचतो आणि तिथेच दुरुस्ती करून देतो. त्यामुळे वाहन घेऊन मेकॅनिककडे जाण्याची गरज राहत नाही..या कल्पक व्यवसायाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी या तरुणाचं कौतुक केलं आहे. या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी किंवा महामार्गावर गाडी पंक्चर झाल्यास अशी सेवा खूप उपयोगी ठरू शकते, असं अनेकांनी म्हटलं आहे. काहींनी तर प्रत्येक शहरात अशी सुविधा उपलब्ध असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. समस्या ओळखून त्यातून व्यवसायाची संधी शोधण्याची ही कल्पना अनेकांना भावली आहे. मोठं दुकान किंवा भांडवल नसतानाही योग्य विचार आणि मेहनतीच्या जोरावर व्यवसाय उभा करता येतो, हेच या तरुणाने दाखवून दिलं आहे..Khed Mahabaleshwar Sky Bridge : वरळी सी-लिंकच्या धर्तीवर महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य 'स्काय ब्रिज' सज्ज; 50 किमीचा फेरा वाचणार, मार्गावरुन कधी वाहतूक सुरू होणार?.विशेष म्हणजे, ही संकल्पना इतर शहरांमध्येही सुरू करण्याची तयारी असल्याचं पोस्ट शेअर करणाऱ्या युजरने सांगितलं आहे. दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, मुंबई, हैदराबाद आणि जयपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्यांना स्कूटर उपलब्ध करून देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी स्वतःला दुचाकीमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.