Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी

UPSC Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं...' हे वाक्य IPS अधिकारी मंगेश खिलारी यांच्या संघर्षाला आणि UPSC परीक्षेतील त्यांच्या प्रवासाला अगदी तंतोतंत लागू होतं. UPSC नागरी सेवा परीक्षा ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. मात्र, अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करत मंगेश यांनी आपला संघर्ष सुरूच ठेवला. अखेर तिसऱ्या प्रयत्नात 396 वी रँक मिळवत त्यांनी IPS पदाला गवसणी घातली. .मंगेश हे महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुकेवाडी या छोट्याशा गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील गावातच एक छोटंसं चहाचं दुकान चालवायचे, तर आई एका बीडी बनवणाऱ्या कारखान्यात काम करायची. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही मंगेश यांनी UPSC परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहिलं आणि ते पूर्ण करण्यासाठी मेहनत सुरू केली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पुण्यात शिक्षणासाठी येण्याआधी वडिलांना केली मदतदहावी आणि त्यानंतर बारावीचं शिक्षण विज्ञान शाखेत पूर्ण केल्यानंतर मंगेश यांनी कला शाखेत प्रवेश घेतला. सुरुवातीला पुण्यात राहून शिक्षण घेणं त्यांच्या कुटुंबाला परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे पदवीच्या पहिल्या वर्षात त्यांनी गावी राहूनच UPSC परीक्षेची माहिती गोळा केली. त्याचबरोबर वडिलांच्या चहाच्या दुकानात मदत करून पुण्यातील शिक्षणासाठी पैसेही जमा केले.त्यानंतर पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात त्यांनी पुण्यातील सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयात (SP College) प्रवेश घेतला. राज्यशास्त्र विषयात विशेष प्रावीण्य मिळवत त्यांनी पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं..खोलीत राहून केला 15 तास अभ्यासपदवीच्या शिक्षणादरम्यानच त्यांनी राज्यशास्त्र विषयाच्या क्लासमध्ये प्रवेश घेतला आणि UPSC ची तयारी सुरू केली. आर्थिक परिस्थितीमुळे इतर विषयांचा अभ्यास ते खोलीत राहूनच करायचे. लायब्ररीची फी 1,000 ते 1,500 रुपये असल्याने त्यांचं बजेट बिघडत होतं. त्यामुळे त्यांनी खोलीतच पूर्णवेळ अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. खोलीचं भाडं कमी व्हावं म्हणून ते अनेक रूममेट्ससोबत राहत होते. दिवसातून जवळपास 15 तास अभ्यास करून त्यांनी परीक्षेची तयारी केली.2020 मध्ये पदवीचं शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी UPSC ची पूर्वपरीक्षा दिली. त्यावेळी कोरोनामुळे पदवी परीक्षा आणि UPSC परीक्षेचं वेळापत्रकही पुढे ढकलण्यात आलं होतं. मात्र, पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना पूर्वपरीक्षेत केवळ एका गुणाने अपयश आलं. त्याच काळात लॉकडाऊनमुळे त्यांना गावी परतावं लागलं. तिथे त्यांनी शेतीच्या कामातही मदत केली..दुसऱ्या प्रयत्नात मुलाखतीपर्यंत मजलपहिल्या प्रयत्नात पूर्वपरीक्षेत अपयश आल्यानंतर मंगेश यांनी पुन्हा जोमाने तयारी सुरू केली. UPSC CSE 2021 मध्ये त्यांनी पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर मुख्य परीक्षेतही यश मिळवत मुलाखतीपर्यंत मजल मारली. अवघ्या 22 व्या वर्षी एका सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुणाने UPSC मुलाखतीपर्यंत पोहोचण्याची कामगिरी केली होती. मात्र, अंतिम निकालात त्यांचं नाव आलं नाही आणि पुन्हा एकदा निराशा पदरी पडली.यानंतर त्यांनी पुढील वर्षी वाढदिवसापर्यंत सरकारी पद मिळवायचंच, असा निर्धार केला. कारण पुण्यात राहून अभ्यासाचा खर्च भागवणं त्यांच्यासाठी दिवसेंदिवस कठीण होत होतं. स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी एका कोचिंग क्लासमध्ये अर्धवेळ शिक्षक म्हणून काम केलं. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचं कामही केलं. या काळात सारथी संस्थेकडून मिळालेली शिष्यवृत्ती त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरली..MPSC Success Story: सहा वेळा अपयश, तरी जिद्द सोडली नाही! नांदेडचा ओमकेश झाला क्लास वन अधिकारी; आईच्या मांडीवर डोकं ठेवताच अश्रू अनावर.तिसऱ्या प्रयत्नात IPS अधिकारी बनलेदुसऱ्या प्रयत्नातील अपयशानंतरही मंगेश यांनी हार मानली नाही. पुन्हा एकदा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करत त्यांनी UPSC CSE 2022 ची परीक्षा दिली. या प्रयत्नात त्यांनी देशभरातून 396 वी रँक मिळवली आणि IPS (भारतीय पोलीस सेवा) अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं.मात्र, IPS अधिकारी झाल्यानंतरही त्यांचं IAS अधिकारी होण्याचं स्वप्न कायम होतं. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा अभ्यास सुरू केला आणि UPSC CSE 2023 ची परीक्षाही उत्तीर्ण केली. मात्र, यावेळी मिळालेल्या गुणांनुसार त्यांना पुन्हा IPS सेवाच मिळाली. ते आधीच IPS अधिकारी असल्याने त्यांना नव्याने सेवा मिळाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.