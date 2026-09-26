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वानर थेट वाइन शॉपमध्ये घुसला; दारू प्यायली अन् पुढे जे घडलं ते पाहून लोकंही थक्क

Monkey Enters Wine Shop in Ranchi : वानर थेट दुकानात आल्याने सुरुवातीला चांगलीच तारांबळ उडाली. मात्र, त्यानंतर या वानराने जे केलं, ते पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
Monkey Enters Wine Shop in Ranchi

Monkey Enters Wine Shop in Ranchi

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

झारखंडची राजधानी रांचीमधून एक अनोखी घटना समोर आली आहे. ओरमांझीच्या ब्लॉक चौक परिसरातील एका वाइन शॉपमध्ये शुक्रवारी अचानक एक वानर शिरला. वानर थेट दुकानात आल्याने सुरुवातीला चांगलीच तारांबळ उडाली. मात्र, त्यानंतर या वानराने जे केलं, ते पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

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