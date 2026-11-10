Viral Video : लेकीची दिवाळी साजरी करण्यासाठी आईने शेळी विकली...भावनिक व्हिडिओ व्हायरल

दिवाळी म्हटलं की घरात आनंद, उत्साह आणि गोडधोड पदार्थांची रेलचेल असते. प्रत्येक आई-वडिलांना आपल्या मुलांच्या चेहऱ्यावर सणाच्या दिवशी आनंद पाहायचा असतो. त्यासाठी ते आपल्यापरीने प्रयत्नही करतात. पण मुलीची दिवाळी साजरी करता यावी म्हणून एका ७० वर्षीय आईने चक्क स्वतःची शेळी विकल्याची घटना समोर आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील शेळी बाजारात घडलेल्या या प्रसंगाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..काशीबाई शिंदे असं या महिलेचं नाव आहे. त्यांच्याकडे एकच शेळी होती. मुलीची दिवाळी आनंदात साजरी करता यावी, यासाठी त्या १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी शेळी आणि तिचं पिल्लू घेऊन लोहा येथील शेळी बाजारात विक्रीसाठी आल्या होत्या. बाजारात त्यांनी शेळी विकली; मात्र तिचं पिल्लू स्वतःजवळ ठेवलं. मुलीच्या सणासाठी आईने आपल्या एकमेव शेळीचा त्याग केल्याचं या घटनेतून समोर आलं आहे..Video : तीन मुलांचा पिता असलेल्या मौलानाचा विद्यार्थिनीशी विवाह; जमावाने कोर्टातच केली बेदम मारहाण VIDEO VIRAL.काशीबाई यांच्याकडे स्वतःच्या नावावर शेती नाही. त्यांच्या पतीच्या नावावर १० एकर शेती असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, पतीसोबत पटत नसल्याने त्या विभक्त राहतात. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या परीने मुलीचा सांभाळ करत तिचे सण साजरे करण्याचा त्या प्रयत्न करतात..Viral Video : चेकिंगदरम्यान पोलिसाने इन्फ्लुएंसरकडे मागितले दिवाळी गिफ्ट, VIDEO VIRAL; लोक म्हणाले- ही तर खुलेआम लूट .सणासुदीच्या काळात अनेकजण मोठ्या उत्साहात खरेदी करतात. मात्र, काही कुटुंबांसाठी सण साजरा करणंही मोठं आव्हान असतं. काशीबाई यांनी मुलीच्या दिवाळीसाठी घेतलेला हा निर्णय अनेकांच्या मनाला चटका लावणारा ठरत आहे. शेळी विकतानाचा त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आईचं आपल्या मुलांवरील प्रेम किती मोठं असू शकतं, याची जाणीव करून देणारा हा प्रसंग अनेकांना भावूक करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.