Viral Video : देवदूत बनून धावला टीसी, वृद्ध महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

Mumbai Local Rescue : बईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीत कुर्ला रेल्वे स्टेशनवरून माणुसकीचे एक उदाहरण समोर आले आहे. ठाणे-सीएसएमटी लोकल ट्रेनमधून उतरताना एका वृद्ध महिला प्रवाशाचा अचानक तोल गेला आणि ती प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमध्ये अडकणार होती तितक्यात स्टेशनवर असलेल्या एका तिकीट तपासनीसाने (टीसी) क्षणाचाही वेळ न घालवता घटनास्थळी धाव घेतली तिचा जीव वाचवला. ही संपूर्ण घटना स्टेशनवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे आणि हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, लोकल ट्रेन थांबताच वृ्द्ध महिलेने उतरण्याचा प्रयत्न केला पण वय आणि गर्दीमुळे तिचा पाय घसरला आणि ती ट्रेनच्या अगदी जवळ पडली.. परिस्थिती अशी होती की काही सेकंदांचाही विलंब जीवघेणा ठरू शकला असता. जवळच असलेल्या टीसीने परिस्थिती ओळखली आणि तो लगेच घटनास्थळी पोहोचला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की टीसी त्याच्या सर्व शक्तीनिशी वृद्ध महिलेकडे धावत आहे आणि तिला प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षितपणे खेचत आहे. जवळच्या लोकांनी काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच मोठी दुर्घटना टळली. वृद्ध महिलेला ताबडतोब उपचार देण्यात आले आणि प्राथमिक उपचार करुन सोडण्यात आले..Mumbai: सेकंड क्लासचे तिकीट, पण फर्स्ट क्लासमध्ये चढले; टीसीने पकडताच आधी वाद घातला नंतर... मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?.सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षावघटनेचा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला. युजर्स टीसीच्या धाडसाचे आणि जलद निर्णयाचे कौतुक करत आहेत. अनेकांनी म्हटले आहे की गर्दीच्या मुंबई लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांसाठी असे रेल्वे कर्मचारी खरे सुरक्षा कवच आहेत. या घटनेनंतर रेल्वे अधिकारी आणि प्रवाशांनी टीसीचे कौतुक केले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नेहमीच सतर्क राहण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि ही घटना त्या प्रशिक्षणाचे आणि मानवतेचे एक उत्तम उदाहरण आहे.