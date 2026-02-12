Trending News

Viral Video : देवदूत बनून धावला टीसी, वृद्ध महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

Mumbai Local Train : कुर्ला रेल्वे स्टेशनवर वृद्ध महिला लोकलमधून उतरताना तोल जाऊन ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्ममध्ये अडकण्याची वेळ आली. ठाणे-सीएसएमटी लोकल थांबल्यानंतर गर्दीमुळे तिचा पाय घसरला. जवळच असलेल्या टीसीने क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेतली.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Mumbai Local Rescue : बईतील लोकल ट्रेनच्या गर्दीत कुर्ला रेल्वे स्टेशनवरून माणुसकीचे एक उदाहरण समोर आले आहे. ठाणे-सीएसएमटी लोकल ट्रेनमधून उतरताना एका वृद्ध महिला प्रवाशाचा अचानक तोल गेला आणि ती प्लॅटफॉर्म आणि ट्रेनमध्ये अडकणार होती तितक्यात स्टेशनवर असलेल्या एका तिकीट तपासनीसाने (टीसी) क्षणाचाही वेळ न घालवता घटनास्थळी धाव घेतली तिचा जीव वाचवला. ही संपूर्ण घटना स्टेशनवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे आणि हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

