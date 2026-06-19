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Mumbai Metro Viral Video : मुंबई मेट्रोची अमेरिकेन महिलेला भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली- अमेरिकेने भारताकडून शिकले पाहिजे

India Metro System : अमेरिकन महिला लिझने पहिल्यांदाच मुंबई मेट्रोचा अनुभव घेतला आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. तिने मेट्रोची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधा यांचे भरभरून कौतुक केले.
American woman praises Mumbai Metro in viral video

American woman praises Mumbai Metro in viral video

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारतातील आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेची चुणूक परदेशी पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. मुंबई मेट्रोने प्रवास केलेल्या एका अमेरिकन महिलेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. इन्स्टाग्रामवर @spicygori हँडलवरून "Mumbai Metro Experience" या शीर्षकाने शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओत लिझ (Liz) नावाच्या अमेरिकन महिलेने मुंबई मेट्रोची मुक्त कंठाने स्तुती केली आहे. पहिल्यांदाच मुंबई मेट्रोचा अनुभव घेताना ती पूर्णपणे प्रभावित झाली.

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