Mumbai Metro Viral Video : मुंबई मेट्रोची अमेरिकेन महिलेला भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली- अमेरिकेने भारताकडून शिकले पाहिजे

भारतातील आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेची चुणूक परदेशी पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. मुंबई मेट्रोने प्रवास केलेल्या एका अमेरिकन महिलेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. इन्स्टाग्रामवर @spicygori हँडलवरून "Mumbai Metro Experience" या शीर्षकाने शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओत लिझ (Liz) नावाच्या अमेरिकन महिलेने मुंबई मेट्रोची मुक्त कंठाने स्तुती केली आहे. पहिल्यांदाच मुंबई मेट्रोचा अनुभव घेताना ती पूर्णपणे प्रभावित झाली..लिझने केले मुंबई मेट्रोचे कौतुकलिझ व्हिडिओत म्हणते, "मी मुंबईत आहे आणि पहिल्यांदाच मेट्रोने प्रवास करत आहे. तिकिटाची किंमत फक्त २० रुपये आहे. स्टेशन खूप स्वच्छ आहे आणि मला येथील दरवाजे खूप आवडले. येथे खूप सुरक्षित वाटते." तिने पुढे सांगितले, "वा! पहिल्याच नजरेत ही न्यूयॉर्क मेट्रोपेक्षा कितीतरी अधिक स्वच्छ वाटते. आत खूप छान गारवा आहे. मुंबईत खूप उष्णता असते, त्यामुळे वातानुकूलन खूप सुखद वाटते. महिलांसाठी स्वतंत्र डबा आहे.अशी गोष्ट मी इतर कोणत्याही देशात पाहिलेली नाही. येथील मेट्रो उत्कृष्ट आहे. अमेरिकेने भारताकडून शिकले पाहिजे."लिझने मेट्रोची स्वच्छता, परवडणारे दर, सुरक्षितता, प्रभावी एअर-कंडिशनिंग आणि महिलांसाठी राखीव डब्याची विशेष प्रशंसा केली..VIDEO : पैसे घेता, सुविधा कुठे आहेत? रायगडावर Toilet नसल्याने महिलेनं झापलं; ६०३ कोटींचा निधी कुठे मुरतोय?.सोशल मीडियावर भरघोस प्रतिक्रियाव्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर नेटिझन्सनी उत्साहाने प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिले, "मुंबईत तुमचे स्वागत आहे. तुमची भारत यात्रा सुखद होवो." दुसऱ्या एकाने टिप्पणी केली, "अमेरिकेने भारताकडून शिकले पाहिजे!!! हाहा, तुम्ही तर संपूर्ण दृष्टिकोनच बदलून टाकलात.".एक युजरने मुंबई मेट्रोसोबत दिल्ली मेट्रोचाही उल्लेख करत म्हटले, "लिझने दिल्ली मेट्रोचाही अनुभव घ्यायला हवा, जी जगातील सर्वोत्तम मेट्रो प्रणालींपैकी एक मानली जाते." काही युजर्सनी मात्र नकारात्मक बातम्यांच्या विरोधात सकारात्मक कंटेंटला अधिक व्हायरल होण्याची गरज व्यक्त केली. एका युजरने म्हटले, "हे काही व्हायरल होणार नाही. बांगलादेश रेल्वेचे व्हिडिओ ज्यामध्ये लोक छतावर उभे असतात ते अनेकदा भारताचे असल्याचे सांगून व्हायरल केले जातात.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.