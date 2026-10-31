Viral Video: मुंबईत महिला कार चालकाचा धुमाकूळ; पोलिसांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न; गुन्हा दाखल

Mumbai Viral Video: मुंबईतील जुहू परिसरात एका महिलेने भरधाव कार चालवत अनेक वाहनांना धडक दिल्याची घटना घडली. थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचाही प्रयत्न महिलेने केला. शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) रात्री साडेआठच्या सुमारास संगीत भारती चौकातील सिग्नलजवळ हा प्रकार घडला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेने सुरुवातीला रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एका कारला धडक दिली. त्यानंतर तेथून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात तिने एका स्कूटर, मोटारसायकल आणि दुसऱ्या कारलाही धडक दिली. यावेळी ड्युटीवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या दिशेनेही तिने कार नेल्याचे सांगण्यात येत आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल.घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने कार थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महिलेने पोलिसांचे ऐकण्याऐवजी स्वतःचा मोबाईल काढून पोलिसांचे चित्रीकरण सुरू केले आणि गोंधळ घातला. त्यानंतर एका पोलिस शिपायाने वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी कार रस्त्याच्या बाजूला घेण्यास सांगितले.दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकाराचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केले. त्यामुळे या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..या अपघातात धडक बसलेल्या कारच्या मालकाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर जुहू पोलिसांनी अपघात आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.अतिरिक्त माहिती मिळाल्यावर बातमी अपडेट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.