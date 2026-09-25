Ahmedabad Viral Video : “अरे जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है” म्हणताच प्राध्यापक भडकले; विद्यार्थ्याची स्टेजवरच धरली गचांडी, VIDEO VIRAL

गुजरातच्या अहमदाबादमधील निरमा विद्यापीठातील एका घटनेने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. यात प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्यातील वादाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून, त्यात प्राध्यापक विद्यार्थ्याचा कॉलर पकडताना दिसत आहेत. हा वाद विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या 'टेक्नोफ्रा २०२६' (Technofra 2026) या तीन दिवसीय तांत्रिक आणि सांस्कृतिक महोत्सवादरम्यान झाला. .'इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' विभागाने आयोजित केलेला हा कार्यक्रम १८ ते २० सप्टेंबर दरम्यान पार पडला आणि यात ८०० हून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाला संबंधित प्राध्यापक उपस्थित होते. ते भाषणासाठी मंचावर पुढे येत असताना थोडा विलंब झाला. याच दरम्यान, प्रेक्षकांमधील एका विद्यार्थ्याने बॉलीवूड चित्रपट 'गोलमाल ३' मधील एक प्रसिद्ध संवाद गमतीने ओरडून म्हटला:अरे जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है'। ("लवकर बोल, मला सकाळी पनवेलला जायचं आहे.").Aditya Thackeray Shares Student Video : कोल्हापुरातील विद्यार्थ्याचा व्हिडिओ आदित्य ठाकरेंकडून शेअर; फडणवीसांना थेट सवाल, उद्धव ठाकरेंशीही फोनवरून चर्चा. प्राध्यापकाचा संतापविद्यार्थ्याचे हे बोलणे मंचावरील प्राध्यापकांना आवडले नाही आणि ते संतापले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या प्राध्यापकाची ओळख डॉ. हिमांशू के. पटेल अशी पटली असून, ते 'इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग' विभागाचे प्रमुख आहेत..रागाच्या भरात प्राध्यापकांनी त्या विद्यार्थ्याला लगेच मंचावर बोलावले. विद्यार्थी मंचावर येताच, प्राध्यापकाने इतर विद्यार्थी आणि उपस्थितांसमोर त्याची कॉलर पकडली. तसेच, "मी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो" असे त्यांनी विद्यार्थ्याला कडक शब्दांत धमकावले आणि म्हटले, ज्या दिवशी तुम्ही निरमा विद्यापीठ परिसरातील एखाद्या प्राध्यापकाचा अपमान करण्याचे धाडस कराल, त्या दिवशी तुम्हाला कायमचे काढून टाकले जाईल.".NSUI कडून माफीची मागणी सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर यावरून वाद सुरू झाला आहे. एका बाजूला, काही लोकांच्या मते विद्यार्थ्याने शिक्षकाबाबत अशा भाषेचा वापर करणे अयोग्य आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटना असलेल्या 'नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया'ने (NSUI) विद्यार्थ्याची कॉलर पकडण्याच्या आणि त्याला उघडपणे धमकावण्याच्या प्राध्यापकांच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला आहे. NSUI ने प्राध्यापकांकडून जाहीर माफीची आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संस्थेने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ते विद्यापीठाच्या आवारात तीव्र आंदोलन करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.