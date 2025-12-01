Trending News

Nita Ambani Video: नीता अंबानींचा स्टाफ मेंबरसाठी वाढदिवसानिमित्त खास सरप्राईज, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल, यूजर्संनी दिल्या खास प्रतिक्रिया

Ambani family viral moments: नीता अंबानींचा स्टाफ मेंबरसाठी वाढदिवसानिमित्त खास सरप्राईज दिले आहे. याचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Nita Ambani

Nita Ambani staff birthday surprise video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Nita Ambani: निता अंबानी त्याच्या फॅशन, कुटूंब यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे सतत चर्चेत असतात. त्यांचा अलिकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात त्या स्टाफ मेंबरचा वाढदिवस साजरा करतांना दिसत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Mumbai
Video
Video Clip
video viral
viral video
viral post
Nita Ambani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com