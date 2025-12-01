Nita Ambani Video: नीता अंबानींचा स्टाफ मेंबरसाठी वाढदिवसानिमित्त खास सरप्राईज, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल, यूजर्संनी दिल्या खास प्रतिक्रिया

Nita Ambani: निता अंबानी त्याच्या फॅशन, कुटूंब यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे सतत चर्चेत असतात. त्यांचा अलिकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात त्या स्टाफ मेंबरचा वाढदिवस साजरा करतांना दिसत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे. .रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी यांचा स्टाफ मेंबरसोबत वाढदिवस साजरा करतानांचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत त्या हॅपी बर्ड डे गाण देखील म्हणतांना दिसत आहे. तसेट स्टाफ मेंबरसोबत केक कापताना आणि त्यांना भरवतांना दिसत आहे. .निता अंबानी लइट लाल रंगाच्या को-ऑर्डर सेटमध्ये दिसत आहे. व्हिडिओवरील ऑन-स्क्रीन मजकूर सूचित करतो की तो मूळतः स्टाफ सदस्याने शेअर केला होता. कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, "माझ्यावरील दयाळूपणाबद्दल खूप खूप धन्यवाद मॅडम. तुम्ही नेहमीच माझा दिवस खास बनवता, मी खरोखर आभारी आहे." .नेटिझन्सनी नीताच्या या दयाळूपणाचे कौतुक केले आणि म्हटले, “खूप छान, मॅडम.” “नीता मॅडम त्यांचा स्टाफ मेंबरचा वाढदिवस साजरा करतात, अगदी प्रामाणिकपणे,” असे एका यूजरने कमेंट केली आहे. तर अनेक यूजर्सने हार्टशेप आणि स्मायली इमोजी पोस्ट केल्या आहेत..१ नोव्हेंबर रोजी, नीताने जामनगरमध्ये त्यांचा ६२ वा वाढदिवस त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबत साजरा केला, ज्यांनी त्यांच्या खास दिवशी गुलाबाच्या पाकळ्यांचा गालिचा अंथरला होता. नीता यांनी केक कापला आणि त्याच्या टीममधील एका सदस्याला केक खायला दिला तेव्हा त्यांना कर्मचाऱ्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावरून त्यांचे कर्मचाऱ्यांशी असलेले मैत्रीपूर्ण नाते दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.