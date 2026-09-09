"कोण हिंदू? कोण मुस्लिम?" धर्माच्या भिंती ओलांडून 'बाप्पा' पाकिस्तानात! मूर्ती घडवतानाचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल; Viral Video

GANPATI BAPPA IN PAKISTAN: गणेशोत्सवाला आता अवघे ५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर गणेशोत्सव आणि गणपती बाप्पाशी संबंधित विविध कंटेंटची चांगलीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. मात्र, गेल्या वर्षीपासून पाकिस्तानातील गणेशोत्सवही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशातच सध्या व्हायरल होत असलेल्या एका क्रिएटरच्या व्हिडिओने नेटकऱ्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. या व्हिडिओमध्ये कराचीतील एक मुस्लिम मूर्तीकार गणरायाची नयनरम्य मूर्ती अत्यंत श्रद्धेने आणि कौशल्याने घडवताना दिसत आहे. धर्माच्या पलीकडे जाऊन बाप्पाची मूर्ती साकारतानाचा हा क्षण पाहून नेटकऱ्यांकडूनही कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..इन्स्टाग्रामवर (theamarparkash) या नावाने ओळखल्या जाणऱ्या अमर प्रकाश ही गेले अनेक वर्ष पाकिस्तानातील खास करून कराचीतील गणेशोत्सवाबद्दल व्हिडिओ शेअर करत असतात. त्यापैकीच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. ज्यात एक मुस्लिम कलाकार गणेशमूर्तीला देताना दिसत आहे. हा कलाकार अतिशय मनोभावे मूर्तीला रंगवताना दिसत आहे. त्यामुळे व्हिडिओ तर व्हायरल होतच आहे, पण धर्माच्या भिंती ओलांडून, दोन्ही देशांतील राजकीय तणाव ओलांडून माणुसकीचा धर्म जपला जात असल्याचं नेटकऱ्यांकडून कौतुक केलं जात आहे..द बेटर इंडिया (thebetterindia)शी बोलताना अमर प्रकाश याने सांगितले की, कराचीमधील गणेश मठ मंदिर हे फाळणीपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. या मंदिराची पुनर्बांधणी त्याच्या कुटुंबाने केली आहे. तसेच २००३ पासून ते तिथे गणेश चतुर्थी साजरी करत आहेत.मात्र, यंदा ही मूर्ती एका मुस्लिम कलाकाराने रंगवल्यामुळे हा उत्सव अधिक खास ठरत आहे..सात दिवसांचा उत्सवअमर प्रकाशने सांगितलं, यंदा त्याच्या कुटुंबाकडून सात दिवस गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र, कराचीतील बाप्पाची ही परंपरा केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरती मर्यादित नसून, उपलब्ध माहितीनुसार तेथील महाराष्ट्रीयन समाज फाळणीपूर्व काळापासून गणेशोत्सव श्रद्धेने साजरा करत आला आहे..प्रत्येक मराठमोळा सण जोशात साजरागणेशोत्सवाव्यतिरिक्त पाकिस्तानातील मराठी समाज गुढीपाडवा, दिवाळीसारखे इतर मराठमोळे सणही तितक्याच जल्लोषात आणि उत्साहाने साजरे करतात. आणि महाराष्ट्रातील इतर सांस्कृतिक प्रथा-परंपरांचाही आजही आवर्जून सन्मान केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.