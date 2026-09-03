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Six Year Old Protest : आई-वडिलांसाठी ६ वर्षांच्या आदित्यचे अनोखे आंदोलन; म्हणाला- पंतप्रधान मोदींची भेट झाल्याशिवाय माघार नाही, VIDEO VIRAL

Bihar Protest : पालकांना न्याय मिळेपर्यंत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होईपर्यंत आंदोलन न थांबवण्याचा आदित्यचा निर्धार आहे. आदित्यच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन करण्याचा निर्णय त्याने स्वतः घेतला असून तो आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
Six-Year-Old boy Protest

Six-Year-Old Aditya Starts Protest in Patna

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Six-Year-Old Boy Protest: बिहारची राजधानी पाटण्यात एका सहा वर्षांच्या मुलाने धरणे आंदोलन सुरु केले आहे, ज्यामुळे तिथे उपस्थित असलेले लोक थक्क झाले. आपल्या पालकांवर झालेल्या कथित हल्ल्यामुळे व्यथित होऊन या मुलाने धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन न्याय मिळेपर्यंत आपण हे आंदोलन थांबवणार नाही, असा त्याने ठाम निर्धार केला आहे.

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