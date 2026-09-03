Six Year Old Protest : आई-वडिलांसाठी ६ वर्षांच्या आदित्यचे अनोखे आंदोलन; म्हणाला- पंतप्रधान मोदींची भेट झाल्याशिवाय माघार नाही, VIDEO VIRAL

Six-Year-Old Boy Protest: बिहारची राजधानी पाटण्यात एका सहा वर्षांच्या मुलाने धरणे आंदोलन सुरु केले आहे, ज्यामुळे तिथे उपस्थित असलेले लोक थक्क झाले. आपल्या पालकांवर झालेल्या कथित हल्ल्यामुळे व्यथित होऊन या मुलाने धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन न्याय मिळेपर्यंत आपण हे आंदोलन थांबवणार नाही, असा त्याने ठाम निर्धार केला आहे..ही घटना पाटण्यातील गर्दनीबाग येथील अधिकृत आंदोलन स्थळावर घडत आहे, जिथे सहा वर्षांचा आदित्य आपल्या कुटुंबासह आंदोलनाला बसलेला दिसला. आपल्या पालकांसोबत जे घडले त्यानंतर गप्प बसण्यास त्याने नकार दिला आहे; त्याला आपली व्यथा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवायची आहे आणि या प्रकरणात कारवाई व्हावी अशी त्याची इच्छा आहे..पालकांसाठी आंदोलन करणारा चिमुकला आदित्यचे वय अवघे सहा वर्षे असले तरी, ज्या प्रकारे तो आपली बाजू मांडत आहे, त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुलाच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या पालकांवर कथित हल्ला झाला होता आणि या घटनेमुळे तो अत्यंत अस्वस्थ आहे..Mumbai Local: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार, 'वॉकर'च्या मदतीने ओलांडली रेल्वे रूळ; Video Viral .आदित्यचे म्हणणे आहे की त्याला आपल्या पालकांसाठी न्याय हवा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाल्यास आपण थेट त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडू शकू, असा त्याला विश्वास वाटतो. याच कारणामुळे त्याने आंदोलन न थांबवण्याचा निर्धार केला आहे..दोन दिवसांपासून आंदोलन स्थळावर असल्याचा दावा मिळालेल्या माहितीनुसार, आदित्य सतत आंदोलन स्थळावर उपस्थित आहे. त्याच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन करण्याचा निर्णय खुद्द त्या मुलाचाच होता आणि तो आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. पालकांसोबत घडलेल्या कथित घटनेचा आदित्यवर खोलवर परिणाम झाला असून, म्हणूनच तो न्यायाची मागणी करत आहे, असे कुटुंबीयांनी सांगितले. त्याच्या या भूमिकेने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. वयाच्या सहाव्या वर्षी आंदोलनाद्वारे आपल्या मागण्या मांडणारा आदित्य आता चर्चेचा विषय बनला आहे. .सोशल मीडिया युजर्सच्या प्रतिक्रियासोशल मीडियावर ही बातमी व्हायरल होताच लोकांनी विविध प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. एका युजरने लिहिले, "माझ्या कुटुंबातील सदस्यांवरही हल्ला झाला होता; कदाचित मलाही आंदोलनाला बसावे लागेल." दुसऱ्या एका युजरनेही टिप्पणी केली, "मुलाच्या धैर्याला सलाम; आपल्या समाजाला त्याच्यासारख्या लोकांची गरज आहे." दरम्यान, आणखी एका वापरकर्त्याने लिहिले... अरे व्वा, हा मुलगा तर कमाल निघाला त्याला थेट पंतप्रधानांना भेटायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.