Philippines School Shooting : वर्गात बंदूक घेऊन घुसला विद्यार्थी; मित्रावर झाडल्या गोळ्या, नंतर स्वतःलाही संपवलं, घटनेचा LIVE VIDEO व्हायरल

Philippines School Shooting Zamboanga Campus : दक्षिण फिलिपिन्समध्ये १८ ऑगस्टच्या सकाळी एका शाळेत एका विद्यार्थ्याने आपल्याच मित्राची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि त्यानंतर स्वतःचेही आयुष्य संपवले. या घटनेनंतर शेकडो विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. .अहवालानुसार, झाम्बोआंगा शहराच्या महापौर क्लिमाको-सालाझार यांनी सांगितले की, हल्लेखोराकडे दोन बंदुका होत्या आणि हल्ल्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी त्याने कदाचित 'बॉडी कॅमेरा' लावला असावा. ही घटना 'अटेनिओ डी झाम्बोआंगा युनिव्हर्सिटी'च्या आवारात असलेल्या हायस्कूलमध्ये घडली. या हल्ल्यात इतर दोन व्यक्तीही जखमी झाल्या आहेत..Thailand School Shooting : थायलंड हादरले ! आठवीच्या विद्यार्थ्याचा शाळेत अंदाधुंद गोळीबार; शिक्षकासह दोघांचा मृत्यू, १० विद्यार्थी गंभीर जखमी.सुरुवातीला शिक्षकावर गोळीबार महापौर क्लिमाको-सालाझार यांनी 'DZBB' रेडिओ नेटवर्कला सांगितले की, हल्लेखोराने सुरुवातीला एका शिक्षकावर गोळीबार केला; मात्र त्या शिक्षकाला गोळी लागली की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यानंतर त्याने एका मित्राची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि शेवटी स्वतःवर गोळी झाडून घेतली. .हायस्कूलच्या इमारतीत गोळीबाराचा आवाज ऐकू आल्यानंतर शेकडो विद्यार्थ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. हे हायस्कूल झाम्बोआंगा या बंदराच्या शहरात असलेल्या कॅथोलिक विद्यापीठाच्या मुख्य आवारापासून वेगळ्या आणि सुरक्षित आवारात आहे..Faridabad Teacher Murder: शिक्षिकेची शाळेत घुसून निर्घृण हत्या, ३२ सेकंदात केले ३४ वार; CCTV मध्ये कैद झाला थरार.अहवालांनुसार, पोलिसांनी सांगितले की गोळीबारानंतर काही तासांतच परिस्थिती नियंत्रणात आली. त्यांनी पालक आणि संरक्षकांना शांत राहण्याचे आणि मुलांना घरी नेण्याबाबत हायस्कूलने दिलेल्या सूचना व व्यवस्थेचे पालन करण्याचे आवाहन केले. देशभरातील शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली जाईल, अशी पोलिसांची ग्वाही असूनही ही गोळीबाराची घटना घडली. .जून महिन्यात मध्य भागातील टॅक्लोबान शहरात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर ही ग्वाही देण्यात आली होती; त्या घटनेत हायस्कूलचे तीन विद्यार्थी ठार झाले होते आणि किमान २० जण जखमी झाले होते. पोलिसांनी त्या हल्ल्याप्रकरणी १४ आणि १५ वर्षे वयाच्या दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली होती..फिलिपिन्समध्ये बंदुकीशी संबंधित गुन्हे सामान्य आहेत याचे एक कारण म्हणजे परवाना नसलेल्या बंदुकांचे मोठ्या प्रमाणावर असलेली संख्या, परंतु शाळांमधील गोळीबाराच्या घटना तुलनेने दुर्मिळ आहेत. .फिलिपिन्समध्ये झालेली ही गोळीबाराची घटना थायलंडमधील एका भीषण घटनेनंतर दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत घडली. थायलंडमधील बँकॉकजवळील नंथबुरी प्रांतात, एका १४ वर्षांच्या मुलाने त्याचे आजी-आजोबा, शाळेतील पाच कर्मचारी आणि एका १२ वर्षांच्या मुलीची हत्या केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.