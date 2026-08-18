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Philippines School Shooting : वर्गात बंदूक घेऊन घुसला विद्यार्थी; मित्रावर झाडल्या गोळ्या, नंतर स्वतःलाही संपवलं, घटनेचा LIVE VIDEO व्हायरल

Student Shooting : महापौरांच्या माहितीनुसार हल्लेखोराकडे दोन बंदुका होत्या आणि त्याने हल्ल्याचे रेकॉर्डिंग करण्यासाठी बॉडी कॅमेरा वापरला असण्याची शक्यता आहे. बेकायदा बंदुकांची संख्या मोठी असली तरी शाळांमधील गोळीबाराच्या घटना तुलनेने दुर्मिळ आहेत
Philippines School Shooting Zamboanga Campus

Philippines School Shooting Zamboanga Campus

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Philippines School Shooting Zamboanga Campus : दक्षिण फिलिपिन्समध्ये १८ ऑगस्टच्या सकाळी एका शाळेत एका विद्यार्थ्याने आपल्याच मित्राची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि त्यानंतर स्वतःचेही आयुष्य संपवले. या घटनेनंतर शेकडो विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

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