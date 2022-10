Viral: ब्रेकअप झालेल्यांसाठी खास ऑफर, बेवफा चायवाला देतोय डिस्कांउटमध्ये चहा

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर तर काही थक्क करणाऱ्याही असतात. सध्या असाच एक फोटो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय. बेवफा चहावाला टपरीचा हा फोटो आहे.

हा बेवफा चायवाला ब्रेकअप झालेल्यांना चहावर डिस्काउंट देतोय. असं त्याने त्याच्या टपरीच्या बॅनरवर ठळकपणे लिहलंय. सध्या या फोटोची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. (photo viral uttar pradesh moradabad a bewafa chaiwala give discount offer on tea to the people having breakup )

viral photo

उत्तर प्रदेशच्या मुरादाबादमधल्या सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन येथील सोनकपूर हरथळा येथे एक चहाचा स्टॉल आहे. या चहाच्या टपरीचे नाव पाहून कोणालाही क्षणभर थांबवून हसावसं वाटेल. कारण या चहाचं नाव 'बेवफा चायवाला' असं आहे.

या टपरीच्या बॅनरवर सगळ्यांसाठी चहाची किंमत ठरलेली आहे मात्र या बॅनरवर ब्रेकअप झालेल्यांना खास ऑफर आहे. बाकीच्यांसाठी चहा हा १५ रुपये आहे तर ब्रेकअप झालेल्यांसाठी चहा हा फक्त १० रुपये आहे.

टपरीचा मालक अख्तर हा ४० वर्षाचा असून सुरवातीला ड्रायव्हर म्हणून काम करायचा. मात्र लॉकडाऊन काळात टॅक्सी चालवणे बंद झाले त्यामुळे त्यांनी चहाची टपरी सुरू केली आणि त्याला हटके नाव दिले.

सध्या त्याच्या चहाच्या टपरीवर असलेल्या खास ऑफरमुळे तो खूप फेमस आहे. सोशल मीडियावरही त्याच्या टपरीचे फोटो प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे.