Video : अमेरिका पाकिस्तानला मदत का करते? माजी CIA एजंटकडून स्वत:च्याच सरकारची पोलखोल; देशाला हादरवणारी माहिती समोर...

संकटाच्या काळात अमेरिका पाकिस्तानच्या मदतीला धावत असल्याचा इतिहास आहे. यासंदर्भात भारत सरकारने अनेकदा अमेरिकेकडे नाराजीदेखील व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम अमेरिकेवर झाला नाही. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला सातत्याने पैसा आणि शस्त्र पुरवठा केला जातो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका आणि भारताचे संबंध ही बऱ्यापैकी चांगले आहेत. मात्र, तरीही अमेरिकेकडून पाकिस्तानला का मदत केली जाते? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याबाबतची आतली गोष्टी आता बाहेर आली आहे. .अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा सीआयएच्या माजी एजंटने याबाबत खुलासा केला आहे. राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना माजी सीआयए एजंट अँड्र्यू बुस्टामांटेल याने स्वत;च्या सरकारची पोलखोल केली आहे. याशिवाय त्याने भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत अनेक धक्कादायक खुलासेदेखील केले आहेत. अमेरिका आजही पाकिस्तानला मदत करते कारण पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारताबाबतची गुप्त माहिती मिळवणे अमेरिकेला सोपे जाते, असं त्याने सांगितलं..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.''भारत आणि अमेरिका भागीदार देश असले तरी दोघांचा एकमेकांवर पुरेसा विश्वास नाही. भारत स्वतंत्र देश आहे. भारत पाश्चिमात्य देशांच्या गटात सहभागी होऊ इच्छित नाही. याशिवाय भारत BRICS च्या माध्यमातून चीन आणि रशियासोबतही संबंध ठेवून आहे. त्यामुळे भारत त्यांच्याकडे असलेली माहिती अमेरिकेला देईलच, अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे", असं तो म्हणाला..पुढे बोलताना, ''भारताने आम्हाला दिलेली माहिती खरी आहे की नाही? भारत अमेरिकेच्या हितासाठी काम करतोय की नाही, हे समजून घेण्यासाठी आम्हाला हेरगिरी करण्याची गरज भासते. मात्र, आम्हाला बऱ्याचदा थेट हेरगिरी करणं शक्य होत नाही. त्यामुळे पाकिस्तानची मदत घ्यावी लागते. कारण पाकिस्तानचे अनेक गुप्तचर भारतात कार्यरत आहेत. याच कारणमुळे अमेरिकेला पाकिस्तानची मदत करावी लागते" असा दावाही त्यांनी केला..याशिवाय चीनबाबतची माहिती मिळवणं हा देखील भारतात हेरगिरी करण्यामागचा उद्देश असल्याचं त्याने सांगितलं. ''भारत-चीनमधील आर्थिक सहकार्य, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यवहारांमधून चीनविषयी माहिती मिळवता येऊ शकते. जी गोष्टी थेट चीनमध्ये जाऊन मिळवता येत नाही, ती गोष्टी आम्ही भारताच्या माध्यमातून मिळवू शकतो'' असं तो म्हणाला..Premium|Trump nuclear testing announcement : ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पुन्हा अणुचाचण्यांचे संकट.यावेळी बोलताना त्याने एक धक्कादायक खुलासादेखील केला. अमेरिकेला भारत पाकिस्तान यांच्यात शांतता नको आहे, असं त्याने सांगितलं. "जर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता झाली, तर दोन्ही देशांना अमेरिकेची गरज भासणार नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव असणं हे अनेक दृष्टीने अमेरिकेच्या फायद्याच्या आहे.'' असं तो म्हणाला..