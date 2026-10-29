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Omprakash Bishnoi Viral News : सोशल मीडियावर २१ लाख फॉलोअर्स, पण निवडणुकीत मिळाली केवळ ३३ मते; राजस्थानमधील इन्फ्लुएन्सर चर्चेत

Rajasthan : राजस्थानमधील फलोदी येथील ओमप्रकाश बिष्णोई यांना सोशल मीडियावर २१ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असूनही सरपंच निवडणुकीत केवळ ३३ मते मिळाली. ‘इंद्रोन की ढाणी-२’ ग्रामपंचायतीत एकूण १,६०० मते पडली, तर नोटाला त्यांच्यापेक्षा जास्त (४०) मते मिळाली.
Omprakash Bishnoi Sarpanch Election Result

 Omprakash Bishnoi Sarpanch Election Result

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

What Omprakash Bishnoi Said After Defeat : राजस्थानमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील निकाल जाहीर होत असताना एका उमेदवाराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स असलेल्या या उमेदवाराला प्रत्यक्ष निवडणुकीत मात्र मतदारांचा अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही. राजस्थानमधील फलोदी येथील ओमप्रकाश बिष्णोई यांना सरपंचपदाच्या निवडणुकीत अवघी ३३ मते मिळाली आहेत. विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर त्यांचे २१ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबर्स आहेत.

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