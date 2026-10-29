Omprakash Bishnoi Viral News : सोशल मीडियावर २१ लाख फॉलोअर्स, पण निवडणुकीत मिळाली केवळ ३३ मते; राजस्थानमधील इन्फ्लुएन्सर चर्चेत

What Omprakash Bishnoi Said After Defeat : राजस्थानमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील निकाल जाहीर होत असताना एका उमेदवाराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स असलेल्या या उमेदवाराला प्रत्यक्ष निवडणुकीत मात्र मतदारांचा अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही. राजस्थानमधील फलोदी येथील ओमप्रकाश बिष्णोई यांना सरपंचपदाच्या निवडणुकीत अवघी ३३ मते मिळाली आहेत. विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर त्यांचे २१ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबर्स आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकं प्रकरण काय?ओमप्रकाश बिष्णोई हे सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये अस्सल देशी तुपात तयार केलेले पदार्थ खातानाची त्यांची खास शैली पाहायला मिळते. ग्रामीण जीवनशैली आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांशी संबंधित त्यांचे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होतात. मात्र, ही लोकप्रियता मतपेटीत उतरवण्यात त्यांना यश आले नाही..Mumbai Night Cab Viral Video : "आज मला पुरुष असल्यासारखं वाटलं!"; पहाटे २ वाजता मुंबईत उतरलेल्या तरुणीने 'त्या' कॅबमधून प्रवास केला अन्... व्हिडिओ तुफान व्हायरल!.बिष्णोई यांनी फलोदी येथील 'इंद्रोन की ढाणी-२' ग्रामपंचायतीतून सरपंचपदाची निवडणूक लढवली. या पंचायतीत एकूण १,६०० मते पडली. मात्र, त्यांना केवळ ३३ मतांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे, 'नोटा' या पर्यायाला त्यांच्यापेक्षा अधिक म्हणजे ४० मते मिळाली..'कुटुंबातील ११ मते मिळाली'माध्यमांशी बोलताना बिष्णोई यांनी सांगितले की, ते अनेक वर्षांपासून धार्मिक कार्य आणि गोसेवेत सक्रिय आहेत. गाईंची सेवा केल्यानंतर जनतेचीही सेवा करावी, या उद्देशाने त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रचारादरम्यान त्यांनी मतदारांच्या भेटी घेतल्या आणि सामुदायिक भोजनाचे आयोजनही केले. या भोजनात देशी तुपात तयार केलेले पदार्थ वाढण्यात आले होते..मात्र, प्रत्यक्ष मतदानात त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मिळालेल्या ३३ मतांपैकी ११ मते कुटुंबातील सदस्यांची, तर सुमारे २० ते २२ मते मित्रांची असल्याचे त्यांनी सांगितले..व्यसनमुक्तीचा मुद्दा ठरला चर्चेचा विषयआपल्या पराभवाबाबत बोलताना बिष्णोई यांनी समाजातील अमली पदार्थांच्या सेवनाचा आणि मतदानाच्या पद्धतीचा उल्लेख केला. आपण व्यसनांच्या विरोधात असल्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मद्य वाटप केले नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, काही ठिकाणी मतदारांवर अशा गोष्टींचा प्रभाव पडतो. निवडणूक प्रचारात व्यसनमुक्ती हा मुद्दाही त्यांनी मांडला होता..दरम्यान, बिष्णोई यांचे इन्स्टाग्रामवर सुमारे १४ लाख, फेसबुकवर २.३२ लाख फॉलोअर्स, तर यूट्यूबवर पाच लाखांहून अधिक सबस्क्राइबर्स आहेत. सोशल मीडियावरील लोकप्रियता आणि स्थानिक निवडणुकीतील मतांचा आकडा यातील तफावत सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.