Viral Video : आरती सुरु असतानाच पुजाऱ्याला हृदयविकाराच्या झटका, जागेवरच मृत्यू; व्हिडिओ व्हायरल

Priest Dies During Evening Aarti in Ranchi Temple Video Viral : झारखंडची राजधानी रांचीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंदिरात आरती करताना एका पुजाऱ्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना रातू रोडच्या इंद्रपुरी रोड क्रमांक 9 वर असलेल्या मंदिर घडली. आचार्य रजनीकांत मिश्रा असे पुजाऱ्याचे नाव आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, पुजारी छातीला धरून खाली पडला आणि त्याचा तत्काळ मृत्यू झाला..प्रत्यक्षदर्शी आणि मंदिरात उपस्थित भाविकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी संध्याकाळी आचार्य रजनीकांत मिश्रा नेहमीप्रमाणे भगवानची संध्याकाळची आरती करत होते. भजन आणि शंखांच्या आवाजाने मंदिर गुंजत होते. भाविक पूर्ण भक्तिभावाने आरतीत सहभागी होत होते. दरम्यान, आचार्य मिश्रा यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि डोळ्याचे पारणे फेडताना ते पूजास्थळी बेशुद्ध पडले..भाविकांत घबराटपुजारी अचानक खाली पडल्याचे पाहून मंदिरात घबराट पसरली. आरतीत सहभागी झालेले भाविक लगेचच त्याच्या मदतीसाठी पुढे आले. घटनेच्या वेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते रमेश सिंह आणि स्थानिक लोक मोठ्या संख्येने मंदिरात उपस्थित होते. त्यांनी तातडीने परिस्थितीचे गांभीर्य समजून आचार्य मिश्रा यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला. पण नशिबात काहीतरी वेगळंच होतं. रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी तपासणीनंतर मृत घोषित केले..डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना रांचीच्या रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. आचार्य रजनीकांत मिश्रा हे अतिशय साधे, सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती होते, असे स्थानिक लोक सांगतात. देवाची आराधना करताना त्यांच्या निधनाने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. त्याचवेळी, मंदिरातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, रजनीकांत मंदिरात आले तेव्हा ते पूर्णपणे निरोगी होते. मात्र अचानक त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.