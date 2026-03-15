Rasgulla Choking Death : लग्नात जेवताना घशात रसगुल्ला अडकल्याने मृत्यू, विचित्र घटनेने सगळेच हादरले; डॉक्टरांनी सांगितले नेमके कारण

झारखंडमधील जमशेदपूर येथे एक विचित्र घटना घडली आहे. एका लग्नसमारंभादरम्यान झालेल्या या घटनेत ४१ वर्षीय ललित सिंह यांचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी मध्यरात्री उशिरा मध्यरात्री १ वाजण्याच्या सुमारास घडली. एक 'रसगुल्ला'घशात अडकल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली; त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती देताना, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आता यामागील मूळ कारणही स्पष्ट केले आहे. घशात रसगुल्ला अडकल्यामुळे ललित यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला, हे डॉक्टरांनी सांगितले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ललित सिंह हे मालियंता गावात सुरू असलेल्या एका लग्नसमारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. समारंभादरम्यान जेवण करत असताना त्यांनी एक रसगुल्ला खाल्ला, परंतु तो त्यांच्या घशात अडकला. त्यानंतर त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आणि त्यांची प्रकृती वेगाने खालावली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सुरुवातीला त्यांच्या घशातून तो रसगुल्ला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना त्यात यश आले नाही. .ललित सिंह यांच्या मृत्यूमुळे लोकांमध्ये विविध चर्चा आणि तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र, डॉक्टरांनी आता त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणावर सविस्तर माहिती देताना, एमजीएम रुग्णालयाचे डॉ. रोहित झा यांनी स्पष्ट केले की, 'एपिग्लोटिस' (Epiglottis) ही कूर्चेची बनलेली एक झडप असते, जी अन्नाला श्वासलिकेत जाण्यापासून रोखते. .पण जेव्हा एखादी व्यक्ती नशेत असते किंवा जेवण करताना बोलत असते, तेव्हा ही यंत्रणा अनेकदा योग्यरित्या कार्य करत नाही. परिणामी, अन्न श्वासलिकेत अडकू शकते, ज्यामुळे मृत्यूचा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच, जेवण करताना बोलणे किंवा मस्करी करणे टाळावे आणि मद्यपानाच्या नशेत असताना तर जेवण करणे पूर्णपणे वर्ज्य करावे.