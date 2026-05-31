पाणी वाचवा! एक लीटर पाण्यात अंघोळ, RSSच्या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देत असल्याचा VIDEO VIRAL

राज्यातील अनेक भागांमध्ये सध्या तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागत असून काही ठिकाणी पाण्याची टंचाईही जाणवू लागली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन विविध स्तरांतून केले जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) स्वयंसेवकांना केवळ एक लिटर पाण्यात आंघोळ कशी करावी, याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हिडीओमध्ये अत्यल्प पाण्याचा वापर करून स्वच्छता कशी राखता येते, याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले आहे. दैनंदिन जीवनात आंघोळ, कपडे धुणे किंवा वाहन स्वच्छ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी खर्च केले जाते. मात्र, त्याच कामांसाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी वाचवता येऊ शकते, असा संदेश या व्हिडीओतून दिला जात असल्याचे दिसून येते..हा व्हिडीओ नेमका कोणत्या शाखेतील किंवा कोणत्या ठिकाणचा आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तरीही सोशल मीडियावर या उपक्रमाची चर्चा रंगली असून अनेकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. पाण्याच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे जनजागृतीपर प्रयत्न आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहेत..दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नागरिकांना पाणी वाचवण्याचे आवाहन केले आहे. उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अधिक पाणी पिण्यासोबतच पशू-पक्ष्यांसाठीही पाण्याची व्यवस्था करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. शक्य असल्यास तहानलेल्या व्यक्तीला एक ग्लास पाणी द्यावे, तसेच घराबाहेर किंवा दुकानासमोर वाटसरूंसाठी पाण्याची सोय करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.