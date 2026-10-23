Viral Video : दंडाच्या भीतीने बाईक जोरात पळवली, पत्नी रस्त्यावर कोसळली तरी मागे वळूनही पाहिले नाही; पतीच्या कारनाम्याचा थरारक VIDEO VIRAL

What Happened at Rudrapur Trishul Chowk? : उत्तराखंडमधील रुद्रपूर येथील त्रिशूल चौकात घडलेल्या एका विचित्र घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वाहतूक पोलिसांकडून होणारी कारवाई टाळण्याच्या प्रयत्नात एका दुचाकीस्वाराने स्वतःसह पत्नीचाही जीव धोक्यात घातला. पोलिसांनी थांबण्याचा इशारा दिल्यानंतर या व्यक्तीने दुचाकीचा वेग वाढवला. यावेळी मागे बसलेली त्याची पत्नी चालत्या दुचाकीवरून रस्त्यावर पडली. मात्र, पत्नीला पडलेली पाहूनही पतीने दुचाकी थांबवली नाही. या घटनेनंतर नेटकरी त्याच्या बेजबाबदार वर्तनावर टीका करत आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकं काय घडलं?मिळालेल्या माहितीनुसार, रुद्रपूरमधील त्रिशूल चौकात वाहतूक पोलीस नियमित तपासणी करत होते. त्याचवेळी एक व्यक्ती पत्नीला दुचाकीवरून घेऊन जात होती. या दुचाकीला नंबर प्लेट नव्हती, तसेच चालकाने हेल्मेटही घातले नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला थांबण्याचा इशारा दिला..मात्र, दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने चालकाने दुचाकी थांबवण्याऐवजी वेगाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या गडबडीत दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि मागे बसलेली त्याची पत्नी थेट रस्त्याच्या मध्यभागी पडली. विशेष म्हणजे, पत्नी रस्त्यावर पडल्याचे लक्षात आल्यानंतरही चालकाने दुचाकी थांबवली नाही. तो तिथून निघून गेला आणि पत्नीला रस्त्यावरच सोडून दिले..साक्षीला आईस्क्रीम खाऊ घालायला गेला धोनी, पण पुढे जे केलं ते पाहून हसू आवरणार नाही! VIDEO व्हायरल.वाहतूक पोलिसांनी केली महिलेची मदतमहिला रस्त्यावर पडताच घटनास्थळी उपस्थित असलेले वाहतूक पोलीस तातडीने तिच्या मदतीसाठी धावले. त्यांनी महिलेला उठवून रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी नेले आणि तिची विचारपूस केली. उपलब्ध माहितीनुसार, या घटनेत महिलेला गंभीर दुखापत झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. सुदैवाने, त्यावेळी मागून वेगाने येणारे वाहन नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. पोलिसांनी महिलेला धीर देत तिच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली..सोशल मीडियावर पतीच्या वर्तनावर टीकाया घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महिलेच्या मदतीसाठी तत्परतेने धावलेल्या वाहतूक पोलिसांचे अनेक जण कौतुक करत आहेत. दुसरीकडे, किरकोळ दंड टाळण्यासाठी पत्नीचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या पतीच्या वर्तनावर नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत. काहींनी उपरोधिकपणे त्याला ‘हसबंड ऑफ द इयर’ असेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.