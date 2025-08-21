Video : तुम्हीपण असा डबा वापरता काय? बाबांनो, जेवणाचं होईल विष, धक्कादायक व्हिडिओ पाहा

सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहेजेवणाच्या डब्ब्याच्या झाकणात अक्षरशः अळ्या वळवळत आहेतया व्हिडिओवर भयानक प्रतिक्रिया येत आहेत.Trending Video : शाळेत जाणाऱ्या मुलांना किंवा ऑफिसला नेण्यासाठी आपण जेवणाचे डब्बे तयार करतो. रंगीबेरंगी, आकर्षक डिझाईनचे डब्बे बाजारात पाहून आपण लगेच खरेदी करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का हे सुंदर दिसणारे डब्बे आपल्या आणि मुलांच्या जीवावर बेतू शकतात? सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका धक्कादायक व्हिडीओने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..या व्हिडीओमध्ये एका जेवणाच्या डब्ब्याच्या झाकणात अक्षरशः अळ्या दिसत आहेत. काही डब्बे असे असतात ज्यांची नीट स्वच्छता होत नाही. परिणामी त्यात किडे किंवा अळ्या तयार होऊ शकतात. जर अशा डब्ब्यातील अन्न मुलांनी किंवा आपण खाल्लं तर गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागू शकते. हा व्हिडीओ ‘wasim_shaikh1137’ नावाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला असून यावर नेटकऱ्यांच्या हजारोच्या संख्येने प्रतिक्रिया येत आहेत..Video : 'मी सांगितलेला होमवर्क केलास काय रे?' पंतप्रधान मोदींनी अंतराळवीर शुभांशु शुक्लांशी साधला संवाद, मिळालं एकदम भारी गिफ्ट...एका युजरने लिहिले “सुविधा जेवढ्या चांगल्या, तेवढ्याच धोकादायक!” तर दुसऱ्या युजरने म्हटले “उद्या आपल्याबरोबर असं झालं तर आश्चर्य वाटायला नको.”बाजारात प्लॅस्टिक, स्टील आणि काचेचे अनेक प्रकारचे डब्बे उपलब्ध आहेत. मात्र दिसायला आकर्षक असले तरी त्यांची गुणवत्ता आणि स्वच्छता याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की डब्बे रोज स्वच्छ करणे आणि योग्य डब्बे निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Video : 'हिंदुस्तान झिंदाबाद...! पाकिस्तानी टोळक्याने तिरंगा हिसकावताच भिडल्या भारतीय तरुणी, व्हिडिओ व्हायरल.विशेषतः लहान मुलांसाठी डब्बे देताना अधिक काळजी घ्यावी. बाजारातील भेसळयुक्त पदार्थांमुळे आधीच आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात अशा अस्वच्छ डब्ब्यांमुळे आरोग्याचा धोका आणखी वाढतो. हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांनी स्वच्छतेचा सल्ला दिला आहे. तुम्हीही मुलांना डब्बा देताना त्याची स्वच्छता आणि गुणवत्ता तपासा नाहीतर सुंदर दिसणारा डब्बा ठरू शकतो जीवघेणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.