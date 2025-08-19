Video : 'मी सांगितलेला होमवर्क केलास काय रे?' पंतप्रधान मोदींनी अंतराळवीर शुभांशु शुक्लांशी साधला संवाद, मिळालं एकदम भारी गिफ्ट..

अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला भारतात परतले आहेतअंतराळात काही दिवस घालवून ते गेल्या महिन्यात पृथ्वीवर परतलेआता पंतप्रधान मोदींनी शुभांशूची भेट घेऊन संवाद साधला आहे.भारताचे यशस्वी अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली. साडेआठ मिनिटांच्या या भेटीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील (ISS) यशस्वी मोहिमेची माहिती पंतप्रधानांना दिली. पंतप्रधानांनी हसत विचारले, "तू मी सांगितलेला होमवर्क केलास का?" यावर शुभांशू हसले आणि म्हणाले, "प्रगती खूप चांगली आहे. लोक मला चिडवतात की पंतप्रधानच तुम्हाला गृहपाठ देतात!" या हलक्याफुलक्या संवादाने भेटीला अनौपचारिक रंग आला..Who is Shubhanshu Shukla: Axiom Mission 4 मध्ये सहभागी झालेले शुभांशु शुक्ला कोण? | NASA.शुभांशू यांनी अंतराळातील प्रयोगांबद्दल सांगितले. त्यांनी टार्डिग्रेड्स, मायोजेनेसिस, मेथी-मूगाच्या बियांचे उगवण, सायनोबॅक्टेरिया आणि सूक्ष्म शैवालांवर अभ्यास केले. या प्रयोगांचे परिणाम गगनयान मोहिमेसाठी उपयुक्त ठरतील असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पृथ्वीवर परतल्यानंतर त्यांना चालण्यास वेळ लागला असे सांगताना त्यांनी ISS वर पोहोचतानाचा अनुभवही शेअर केला. "लोकांना माझा आधार द्यावा लागला," असे ते हसत म्हणाले..Google Pixel 10 सीरीजमध्ये काय असेल खास? नवे दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त....गगनयान मोहिमेबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह असल्याचे शुभांशू यांनी नमूद केले. "जिथे गेलो तिथे लोक गगनयानच्या प्रक्षेपण तारखेबद्दल विचारत होते" असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी ISS वर सर्वाधिक काळ राहण्याबद्दल विचारले असता शुभांशू म्हणाले, सध्या अंतराळवीर ८ महिने तिथे राहतात. काही डिसेंबरमध्ये परत येतील. पंतप्रधानांनी शुभांशू यांच्या यशाचे कौतुक केले आणि भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या भविष्याबद्दल चर्चा केली. ही भेट भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील प्रगती आणि तरुण पिढीला प्रेरणा देणारी ठरली..Mobile Recharge Price Increase : मोबाईल रिचार्ज महागले; 'या' बड्या कंपनीने बंद केला लोकप्रिय प्लॅन, ग्राहकांमध्ये संताप...FAQsWho is Shubhanshu Shukla?शुभांशू शुक्ला कोण आहेत?शुभांशू शुक्ला हे भारतीय अंतराळवीर असून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर यशस्वी मोहीम पूर्ण केली आहे.What did Shubhanshu Shukla discuss with PM Modi?शुभांशू शुक्ला यांनी पंतप्रधान मोदींशी काय चर्चा केली?त्यांनी ISS मोहिम, अंतराळातील प्रयोग आणि गगनयान मोहिमेबद्दल पंतप्रधानांशी चर्चा केली.What experiments did Shubhanshu conduct in space?शुभांशू यांनी अंतराळात कोणते प्रयोग केले?त्यांनी टार्डिग्रेड्स, मायोजेनेसिस, मेथी-मूग उगवण, सायनोबॅक्टेरिया आणि सूक्ष्म शैवालांवर प्रयोग केले.What did Shubhanshu say about public interest in Gaganyaan?गगनयानबद्दल लोकांच्या उत्साहाबाबत शुभांशू काय म्हणाले?त्यांनी सांगितले की लोक गगनयानच्या प्रक्षेपण तारखेबद्दल खूप उत्सुक आणि उत्साही आहेत.How did Shubhanshu feel after returning to Earth?पृथ्वीवर परतल्यानंतर शुभांशू यांना काय वाटले?त्यांना चालण्यास मेंदूला वेळ लागला आणि सुरुवातीला लोकांचा आधार घ्यावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.