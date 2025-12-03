Viral Snake Video : बँकेत घुसला साप, कर्मचाऱ्यांसह ग्राहकांची उडाली धांदल; काऊंटर सोडून कॅशियर पळाला अन्... मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल

तुम्ही बँकेत रांगेत उभे आहात अन् पैसे काढण्याची किंवा जमा करण्याची वाट पाहात आहात पण अशातच किंग कोब्रा सारखा विषारी साप बॅंकेत घुसला तर काय होईल? याची कल्पना करुन कोणाच्याही काळजात धडधड होईल. पण हे प्रत्यक्षात घडले आहे. आणि या प्रसंगाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात एक साप बँकेत शिरला आहे साप पाहून कर्मचारी आणि ग्राहकही घाबरले त्यांची चांगलीच धांदल उडाली. हा व्हिडिओ पासून नेटकऱी मात्र हसू आवरु शकले नाहीत. .Viral Video : कॉर्पोरेटमधील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून बनला रिक्षा ड्रायव्हर; म्हणाला- पैसा गरजेचा पण... तरुणाचा व्हिडिओ तूफान व्हायरल .ही घटना मध्य प्रदेशातील एका छोट्या गावात घडल्याचे वृत्त आहे, जिथे बँक कर्मचारी काम करत असताना चहा पित होते. साप काउंटरवरून बाहेर पडला आणि थेट कॅश काउंटरच्या लाईनकडे गेला. सुरुवातीला लोकांना वाटले की तो दोरी आहे, परंतु सापाने हालचाल करतात बँकेत गोंधळ उडाला. आता फ्रेममध्ये जे आहे ते तुम्हाला दिवसभर हसवत राहील. सापाला पाहून कॅशियर त्याच्या खुर्चीवर चढला जणू तो जिम्नॅस्टिक्स चॅम्पियन आहे..एका शिपायाने झाडू उचलला आणि सापाला हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो इतका शांत होता की जणू तो म्हणत होता, "भाऊ, मी फक्त एफडी उघडण्यासाठी आलो आहे." बँकेत प्रवेश करणाऱ्या सापाचा हा व्हिडिओ gharkekalesh नावाच्या हँडलवरून इन्स्टाग्रामवर देखील शेअर करण्यात आला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओला आधीच लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटिझन्स त्यावर मजेशीर कमेंटही करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.