Viral Video : फुटपाथवर दिव्याच्या प्रकाशात अभ्यास; विद्यार्थिनीचे कष्ट पाहून नेटकरी भावूक

नवी दिल्ली : समाजात असा एक वर्ग आहे जिथल्या मुलांसाठी शिक्षण घेणं किती अव्हानात्मक आहे, याची प्रचिती आपल्याला अधुनमधून येत असते. गरीब वर्गातील ही मुलं रस्त्यांवर वावरताना, सिग्नलवर काही वस्तू विकताना दिसतात. या मुलांच्या नशिबातच जणू शिक्षण नाही. पण या सर्व परिस्थितीतही काही आशेचे किरण आहेत. अशाच एका चिमुकलीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती फुटपाथवर रस्त्यावरील दिव्याखाली बसून अभ्यासात मग्न झालेली दिसते. (Studying in light of street lamp users emotional after seeing of Viral Video)

रस्त्यावरील दिव्याखाली अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थीनीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आल्यानंतर तो तत्काळ व्हायरल झाला. इन्टाग्राम, ट्विटर या माध्यमातून तो अनेकांच्या मोबाईलपर्यंत येऊन पोहोचला. त्यानंतर शिक्षणासाठी कष्ट घेणाऱ्या या चिमुकलीसाठी नेटकरी भावनिक झाले असून तिच्या या कष्टाला त्यांनी दादही दिली आहे.

हा व्हिडिओ रस्त्यानं वाहनातून जाणाऱ्या एका व्यक्तीनं चित्रीत केला आहे. या व्हिडिओत रस्त्याच्या बाजूला कुडाच्या घरांची वस्ती दिसतेय. यामध्ये लाईट नाही, त्यामुळेच रस्त्यावर असलेल्या दिव्याचा वापर ही मुलगी अभ्यासासाठी करत असल्याचं यामध्ये दिसतंय. या व्हिडिओला आत्तापर्यंत ६५ हजारांहून अधिक व्ह्युज मिळाले असून ५ हजारांहून अधिक लोकांनी तो लाईक केला आहे. अशीच मेहनती मुलं पुढे जाऊन आपलं आणि देशाचं नाव उज्ज्वल करतात, अशी कमेंट एका युजरनं या व्हिडिओवर दिली.