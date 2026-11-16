Foreign YouTuber Viral Video : "सेल्फी नको, मला एक Kiss दे..." प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी विदेशी युट्यूबरकडे तरुणाची धक्कादायक मागणी; लाईव्ह स्ट्रीममधील 'तो' व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले!

आपल्या सुंदर तलावांसाठी आणि ऐतिहासिक वास्तूंसाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या उदयपूरमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे रात्रीच्या वेळी लाईव्ह स्ट्रीमिंग करणाऱ्या 'जस्टकेथ' (JustKeth) या थाई-फ्रेंच महिला युट्यूबरकडे एका तरुणाने थेट कॅमेऱ्यासमोर आक्षेपार्ह मागणी केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. तरुणीने स्पष्ट नकार देऊनही तरुण पुन्हा पुन्हा तीच मागणी करत राहिल्याने इंटरनेटवर संतापाची लाट उसळली आहे..लाईव्ह स्ट्रीमिंगदरम्यान नेमके काय घडले?व्हायरल झालेल्या घटनेच्या तपशीलानुसार, जस्टकेथ उदयपूरमधील एका गजबजलेल्या भागात रात्री लाईव्ह स्ट्रीम करत आपल्या प्रेक्षकांशी संवाद साधत होती. त्याच वेळी एक तरुण तिच्याजवळ आला. सुरुवातीला त्याने तिच्याशी संवाद साधला; परंतु फोटो किंवा सेल्फी मागण्याऐवजी त्याने थेट "एक Kiss दे ना..." अशी अजब आणि आक्षेपार्ह मागणी केली..Asiatic Lion Viral Video : सिंहाचा पाठलाग का केला गेला? सफारी पार्कमधल्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं कारण आलं समोर; तिघांना कामावरून काढलं.हा प्रकार ऐकून जस्टकेथ अस्वस्थ झाली आणि तिने तात्काळ स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. मात्र, तिचा नकार न जुमानता तो तरुण वारंवार तीच मागणी करत राहिला. काही वेळाने त्याने फोटो काढण्याची विनंती केली, त्यास तिने अस्वस्थ मनाने होकार दिला. जाताना त्याने हात मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता तिने हस्तांदोलन टाळून केवळ 'फिस्ट बंप' (Fist Bump) देत तेथून निघून जाणे पसंत केले..५० लाखांहून अधिक व्ह्यूज आणि नेटकऱ्यांचा संतापजस्टकेथने हा व्हिडिओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला असून, अवघ्या काही तासांतच या व्हिडिओला ५० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एखाद्या महिलेने स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही तिचा पिच्छा पुरवणे अत्यंत चुकीचे असून, विदेशी पर्यटकांशी अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे देशाची प्रतिमा मलीन होते, अशी चिंता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. .Vishal Dadlani Bald Look Secret : वयाच्या २३ व्या वर्षी अचानक तिरुपतीला जाऊन केलं टक्कल, पण आता झाला नास्तिक! विशाल ददलानीने सांगितलं 'त्या' शपथेमागचं आश्चर्यकारक कारण.दरम्यान, या प्रकरणात अद्याप पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल झाल्याची किंवा संबंधित तरुणावर कारवाई झाल्याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.