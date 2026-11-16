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Foreign YouTuber Viral Video : "सेल्फी नको, मला एक Kiss दे..." प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी विदेशी युट्यूबरकडे तरुणाची धक्कादायक मागणी; लाईव्ह स्ट्रीममधील 'तो' व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले!

Udaipur Live Stream Incident : नकार देऊनही पाठलाग अन् अजब हट्ट; ५० लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिला हा संतापजनक प्रकार, पर्यटकांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह
Misbehavior with foreign YouTuber live streaming in Udaipur.

Misbehavior with foreign YouTuber live streaming in Udaipur.

Sakal

Vinayan
Updated on

आपल्या सुंदर तलावांसाठी आणि ऐतिहासिक वास्तूंसाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या उदयपूरमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे रात्रीच्या वेळी लाईव्ह स्ट्रीमिंग करणाऱ्या 'जस्टकेथ' (JustKeth) या थाई-फ्रेंच महिला युट्यूबरकडे एका तरुणाने थेट कॅमेऱ्यासमोर आक्षेपार्ह मागणी केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. तरुणीने स्पष्ट नकार देऊनही तरुण पुन्हा पुन्हा तीच मागणी करत राहिल्याने इंटरनेटवर संतापाची लाट उसळली आहे.

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