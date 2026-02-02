Trending News

Viral : चार वर्षांच्या मुलाला शेतात खेळताना सापडला ४०० वर्षांपुर्वीचा खजिना, किंमत ऐकून तुमचेही डोळे विस्फारतील

Tudor Gold Pendant : वडिलांसोबत फिरताना मेटल डिटेक्टरने बीप दिल्यावर हा शोध लागला. सापडलेला खजिना हा दुर्मिळ धार्मिक सोनेरी पेंडंट (लॉकेट) आहे. हा पेंडंट हेन्री आठव्याच्या कारकिर्दीतील असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
A rare 400-year-old Tudor-era gold religious pendant discovered in a field in Essex, England, believed to date back to the reign of King Henry VIII.

ब्रिटनमधील एका चार वर्षाच्या मुलाने शेतात खेळताना एक उल्लेखनीय शोध लावला. त्याला सुमारे ४०० वर्षे जुना असा खजिना सापडला. हा खजिना ट्यूडर काळातील असल्याचे म्हटले जाते, जो इंग्रजी इतिहासानुसार १४८५ ते १६०३ या या दरम्यानचा आहे.

