Viral : चार वर्षांच्या मुलाला शेतात खेळताना सापडला ४०० वर्षांपुर्वीचा खजिना, किंमत ऐकून तुमचेही डोळे विस्फारतील

ब्रिटनमधील एका चार वर्षाच्या मुलाने शेतात खेळताना एक उल्लेखनीय शोध लावला. त्याला सुमारे ४०० वर्षे जुना असा खजिना सापडला. हा खजिना ट्यूडर काळातील असल्याचे म्हटले जाते, जो इंग्रजी इतिहासानुसार १४८५ ते १६०३ या या दरम्यानचा आहे. .डेली गॅलेक्सीमधील एका वृत्तानुसार, हा खजिना यूकेमधील एसेक्समधील एका शेतात सापडला. मे २००९ मध्ये, जेम्स हयात नावाचा एक मुलगा त्याच्या वडिलांसोबत लंडनच्या पूर्वेला दोन तासांवर असलेल्या हॉकले गावात फिरायला गेला होता. ते ग्रामीण भागात एक उन्हाळी दुपार घालवत होते. जेम्सने मेटल डिटेक्टर हलवायला सुरुवात केली होती तेव्हा त्याने बीप वाजवायला सुरुवात केली होती. काही वेळातच, मातीत सोन्याची चमक दिसली. त्यांना एक लॉकेट दिसले हा खजिना प्रत्यक्षात एक सोनेरी पेंडेंट होता जे एक दुर्मिळ धार्मिक लॉकेट आहे. .Khatu Shyam Temple Viral video: ‘हेच बाकी होतं!’ खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागणाऱ्या यूट्यूबरचा व्हिडिओ व्हायरल; पाहा किती झाली कमाई .जेम्सने शोधलेला लॉकेट आकाराने लहान असले तरी त्याला ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. पॉप्युलर मेकॅनिक्सच्या मते, तो हेन्री आठव्याच्या कारकिर्दीचा आहे आणि कदाचित तो एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीचा असावे..FAQs प्र. हा खजिना कुठे सापडला? उ. यूकेमधील एसेक्स प्रांतातील हॉकले गावाजवळील एका शेतात.प्र. हा शोध कोणी लावला? उ. चार वर्षांचा मुलगा जेम्स हयात.प्र. खजिना नेमका काय आहे? उ. ट्यूडर काळातील एक दुर्मिळ धार्मिक सोनेरी पेंडंट.प्र. हा पेंडंट किती जुना आहे? उ. सुमारे ४०० वर्षांपूर्वीचा.प्र. या पेंडंटचे ऐतिहासिक महत्त्व काय? उ. तो हेन्री आठव्याच्या काळाशी संबंधित असून धार्मिक प्रतीकांनी सजलेला आहे.प्र. या खजिन्याची अंदाजे किंमत किती? उ. अंदाजे ४ दशलक्ष डॉलर, म्हणजेच सुमारे ३७ कोटी रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.